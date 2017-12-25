UBP ESNAF PROJELERİ GİRNE'DE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili adayları, UBP’nin Seçim Otobüsü ile Girne ve ona bağlı bazı köyleri gezdi.

UBP Milletvekili adayları, UBP Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu’nun ev sahipliğinde yaptıkları gezi vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, kalabalık bir heyetle yapılan ziyaretler adeta Girne çıkarmasına dönüştü.

Adayların Girne ziyaretlerine Lapta Belediye Bakanı Fuat Namsoy da eşlik etti ve vatandaşlardan Ulusal Birlik Partisi’ne destek istedi

İlk durak olan Girne Karaoğlanoğlu Sanayi bölgesinde duran otobüsten inen vekil adayları, sanayi esnafı ile buluştu. Esnafla kahve içip sohbet eden UBP’li adaylar, esnafın sorunlarını ve seçimlerle ilgili beklentilerini dinlediler.

UBP’nin özellikle küçük esnafla ilgili seçim manifestosunda yer alan destek program ve projeleri Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi esnafı tarafından ilgiyle dinlendi.

UBP Girne Başkanı Serdar Özbekoğlu yaptığı açıklamada Ulusal Birlik Partisi’nin yükselişini sürdürdüğünü, partinin elle tutulur ve uygulanabilir projeleri sayesinde halkın hiç tereddüt etmeden mührünü güneşe vurup Ulusal Birlik Partisi’ni iktidara taşıyacağından hiç kuşkusu olmadığını söyledi.