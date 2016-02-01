UBP Eski Milletvekili Ekrem Uzun İçin Mecliste Tören Düzenlendi

UZUN, GÜZELYURT’TAKİ CENAZE NAMAZININ ARDINDAN LEFKOŞA’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Vefat eden UBP eski Milletvekili Ekrem Uzun için Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.

Törene Meclis Başkanı Sibel Siber’in yanı sıra, Başbakan Ömer Kalyoncu ve 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bazı eski ve yeni milletvekilleri, Uzun’un ailesi ve sevenleri katıldı.

Ekrem Uzun için bir dakikalık saygı duruşunun ardından Meclis Başkanı Siber bir konuşma yaptı.

SİBER

Siber, 1950’li, 60’lı ve 70’li yılların Kıbrıs Türk halkının en zor dönemleri olduğunu dile getirerek, 1971 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olan Uzun’un görev aşkıyla 1991 yılına dek Güzelyurt Tarım Dairesi Bölge Amiri olarak görev yaptığını hatırlattı.

13 Ekim 1991 ve 25 Aralık 1993 tarihleri arasında milletvekilliği yapan Uzun’dan her zaman iyi bahsedildiğini söyleyen Siber, Uzun’un çocuklarına iyi bir baba ve iyi bir eş olduğunu, geride kalanların sabırla, bırakılan bu iyi ismin onurunu ve sevincini paylaşmaları gerektiğini söyledi.

Siber Uzun’a Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Saygı geçişinin ardından, Uzun’un cenazesi Güzelyurt Fatih Camii’deki cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.

10 Ağustos 1943 tarihinde Baf'ın Akkargi (Pitargu) köyünde doğan Ekrem Uzun, ziraat mühendisiydi.

13 Ekim 1991 tarihinde yapılan ara seçimlerde milletvekili seçilen Uzun, bu görevi 25 Aralık 1993 tarihine kadar sürdürdü.

Uzun, evli ve iki çocuk babasıydı.

















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