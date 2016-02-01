Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

UBP Eski Milletvekili Ekrem Uzun İçin Mecliste Tören Düzenlendi

Vefat eden UBP eski&nbsp; Milletvekili Ekrem Uzun için Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.

UBP Eski Milletvekili Ekrem Uzun İçin Mecliste Tören Düzenlendi

Vefat eden UBP eski&nbsp; Milletvekili Ekrem Uzun için Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.

01 Şubat 2016 Pazartesi 13:38
UBP Eski Milletvekili Ekrem Uzun İçin Mecliste Tören Düzenlendi
banner238

UZUN, GÜZELYURT’TAKİ CENAZE NAMAZININ ARDINDAN LEFKOŞA’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Vefat eden UBP eski  Milletvekili Ekrem Uzun için Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.

Törene Meclis Başkanı Sibel Siber’in yanı sıra, Başbakan Ömer Kalyoncu ve 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bazı eski ve yeni milletvekilleri, Uzun’un ailesi ve sevenleri katıldı.

Ekrem Uzun için bir dakikalık saygı duruşunun ardından Meclis Başkanı Siber bir konuşma yaptı.

SİBER

Siber, 1950’li, 60’lı ve 70’li yılların Kıbrıs Türk halkının en zor dönemleri olduğunu dile getirerek, 1971 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olan Uzun’un görev aşkıyla 1991 yılına dek Güzelyurt Tarım Dairesi Bölge Amiri olarak görev yaptığını hatırlattı.

13 Ekim 1991 ve 25 Aralık 1993 tarihleri arasında milletvekilliği yapan Uzun’dan her zaman iyi bahsedildiğini söyleyen Siber, Uzun’un çocuklarına iyi bir baba ve iyi bir eş olduğunu, geride kalanların sabırla, bırakılan bu iyi ismin onurunu ve sevincini paylaşmaları gerektiğini söyledi.

Siber Uzun’a Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Saygı geçişinin ardından, Uzun’un cenazesi Güzelyurt Fatih Camii’deki cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.

10 Ağustos 1943 tarihinde Baf'ın Akkargi (Pitargu) köyünde doğan Ekrem Uzun, ziraat mühendisiydi.

13 Ekim 1991 tarihinde yapılan ara seçimlerde milletvekili seçilen Uzun, bu görevi 25 Aralık 1993 tarihine kadar sürdürdü.

Uzun, evli ve iki çocuk babasıydı.









..........................

Anahtar Kelimeler:
UBP Eski Milletvekili Ekrem Uzun İçin Mecliste Tören Düzenlendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim