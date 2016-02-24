UBP'den Son Dakika Açıklaması

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Basın Bürosu’ndan akşam saatlerinde yapılan açıklamada, “Genel Başkan’ın partinin hükümetteki görevini yeniden değerlendirerek gerekli gördüğü adımları atacağı” belirtildi.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Anavatan Türkiye’den gelen su konusunda bugüne kadar sürdürülen gereksiz ve anlamsız tartışmaların amacını aşan mecralara taşınması üzerine toplanan UBP Parti Meclisi, yaratılan yapay krizin sonlandırılması konusunda Başbakan Ömer Kalyoncu’yu sorumluluğu gereği göreve çağırırken, sorunun çözümüne ilişkin verdiği sürenin sonunda UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ü de hükümetin durumunu değerlendirme ve gerekli gördüğü adımları atması konusunda yetkilendirmişti.

Bu bağlamda, bugün itibarı ile ülkeye, halka hizmet temelinde kurulan reform hükümetinin, özellikle su konusundaki anlamsız tavrının ve buna bağlı ülkede yarattığı ekonomik ve sosyal krizin derinleştiği gerçeğinden hareketle, UBP Genel Başkanı UBP’nin hükümetteki görevini yeniden değerlendirerek gerekli gördüğü adımları atacaktır.”