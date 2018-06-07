UBP Değirmenlik Belediye Başkan Adayı Töre ve Meclis Üyesi Adayları İçin Tanıtım Etkinliği Düzenlendi!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Değirmenlik Belediye Başkan adayı Bozdağ Töre ve meclis üyesi adayları için tanıtım etkinliği düzenlendi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz gün Belediye Başkan adayı Bozdağ Töre ve Meclis Üyesi adayları Değirmenlik halkının karşısına çıktı.

Töre, bölge sakinlerine seslenerek Değirmenlik’i gözde belde yapacağının sözünü tekrarladı ve güçlü bir ekiple, sadece hizmet anlayışıyla mücadele edeceklerini dile getirdi.

“BİRİZ”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün de katıldığı gecede, Meclis Başkan Yardımcısı, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Zorlu Töre ve Milletvekili Ersin Tatar da yer aldı.

Gecede konuşan Hüseyin Özgürgün, “Biriz” vurgusu yaparken, Töre’nin çok rahat bir şekilde seçimi kazanacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Özgürgün, Değirmenlik bölgesinin hizmeti çok önceden hak ettiğini, hizmeti verecek tek partinin UBP olduğunu savundu.