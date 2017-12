UBP'de Oy Sayımı Devam Ediyor

- UBP toplam üye 11.400 oy kullanan üye sayısı 7300. 300 kişiye ise YSK oy kullandırmadı. Oy veren üye sayısı toplamda 7600. Sayım için düzen alındı. Toplam 20 sandıkta oy kullanıldı.- Oy sayım ve tasvif işlemleri devam etmektedir 20 farklı masada çeşitli üniversitelerden KKTC vatandaşı olmayan 80 tane öğrencinin yaptığı sayım işlemleri YSK görevlileri göztiminde devam etmektedir sayım alanınana hiçbir kimse alınmamaktadır.YSK görevlileri gözetiminde sayım yapılan her masa ayrıca kameralarla izlenmekte ve her masanın kamera görüntüleri ayrı ayrı dev ekranlarla orada bulunanlara gösterilmektedir.Oy sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmamıştır.- İlk 1100 oyÇaluda 1.Ali Pilli 1.Kemal Dürüst 2.Hatice Özler Şahin 3.- Oy sayma işlemi devam ediyorAytaç Çaluda ve Fırtına KaranfilAli Pilli, Kemal Dürüst, Menteş Gündüz ve Hatice Özler ŞahinNazım Çavuşoğlu, Önder Sennaroğlu, Ümit Özkıran, Yasemin Öztürk ve Fatma DarbenKutlu Evren, Ünal Üstel, kontenjan adayı Özdemir Berova, Ahmet Arslan, kontenjan adayı Bulut Akacan, İzlem Gürçağ, Zalihe Damdelen, Selim Gökbörü, Hüseyin Kayım ve Deniz Serbest.Sunat Atun, Oğuzhan Hasipoğlu, kontenjan aday Resmiye Canaltay, Dursun Oğuz, kontenjan aday Hakan Dinçyürek, Hamza Ersan Saner, Hasan Onalt, Canan Zeki, İsmail Güneş Güneşoğlu, Ahmet Kaşif, Gürsel Uzun, Dürdane Abi Acı, Eylem Dolmacı- UBP Lefkoşa milletvekili adayları belli oldu1-Hüseyin Özgürgün2-Faiz Sucuoğlu3-Ersin Tatar4-Savaş Atakan (kontenjan)5-Hasan Taçoy6-Zorlu Töre7-Aydın Soyer8-Olgun Amcaoğlu (kontenjan)9-Tahsin Ertuğruloğlu10-Ahmet Savaşan11-Türem Özer Öksüzoğlu12-Saffet Nadiri13-Füsün Özsun14-Emete Gözügüzelli15-Nurcan Yardımcı16-Ümray Hürşit Can