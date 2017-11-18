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18 Kasım 2017 Cumartesi 19:52

UBP'de Oy Sayımı Devam Ediyor

Oy sayma işlemi sürekli güncellenmektedir

UBP'de Oy Sayımı Devam Ediyor
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 21:50 - UBP toplam üye 11.400 oy kullanan üye sayısı 7300. 300 kişiye ise YSK oy kullandırmadı. Oy veren üye sayısı toplamda 7600. Sayım için düzen alındı. Toplam 20 sandıkta oy kullanıldı.

23:00 - Oy sayım ve tasvif işlemleri devam etmektedir 20 farklı masada çeşitli üniversitelerden KKTC vatandaşı olmayan 80 tane öğrencinin yaptığı sayım işlemleri YSK görevlileri göztiminde devam etmektedir sayım alanınana hiçbir kimse alınmamaktadır.

YSK görevlileri gözetiminde sayım yapılan her masa ayrıca kameralarla izlenmekte ve her masanın kamera görüntüleri ayrı ayrı dev ekranlarla orada bulunanlara gösterilmektedir.

Oy sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmamıştır.

00:18 - İlk 1100 oy

Lefke'de

Çaluda 1.

Guzelyurt'ta

Ali Pilli 1.

Kemal Dürüst 2.

Hatice Özler Şahin 3.



09:20 - Oy sayma işlemi devam ediyor

Lefke İlçesi

Aytaç Çaluda ve Fırtına Karanfil

Güzelyurt İlçesi

Ali Pilli, Kemal Dürüst, Menteş Gündüz ve Hatice Özler Şahin

İskele İlçesi

Nazım Çavuşoğlu, Önder Sennaroğlu, Ümit Özkıran, Yasemin Öztürk ve Fatma Darben

Girne İlçesi

Kutlu Evren, Ünal Üstel, kontenjan adayı Özdemir Berova, Ahmet Arslan, kontenjan adayı Bulut Akacan, İzlem Gürçağ, Zalihe Damdelen, Selim Gökbörü, Hüseyin Kayım ve Deniz Serbest.

Mağusa İlçesi

Sunat Atun, Oğuzhan Hasipoğlu, kontenjan aday Resmiye Canaltay, Dursun Oğuz, kontenjan aday Hakan Dinçyürek, Hamza Ersan Saner, Hasan Onalt, Canan Zeki, İsmail Güneş Güneşoğlu, Ahmet Kaşif, Gürsel Uzun, Dürdane Abi Acı, Eylem Dolmacı

Lefkoşa İlçesi için ise oy sayım işlemleri devam ediyor.


10:30 - UBP Lefkoşa milletvekili adayları belli oldu

1-Hüseyin Özgürgün
2-Faiz Sucuoğlu
3-Ersin Tatar
4-Savaş Atakan (kontenjan)
5-Hasan Taçoy
6-Zorlu Töre
7-Aydın Soyer
8-Olgun Amcaoğlu (kontenjan)
9-Tahsin Ertuğruloğlu
10-Ahmet Savaşan
11-Türem Özer Öksüzoğlu
12-Saffet Nadiri
13-Füsün Özsun
14-Emete Gözügüzelli
15-Nurcan Yardımcı
16-Ümray Hürşit Can



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