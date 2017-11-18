UBP'de Oy Sayımı Devam Ediyor
Oy sayma işlemi sürekli güncellenmektedir
23:00 - Oy sayım ve tasvif işlemleri devam etmektedir 20 farklı masada çeşitli üniversitelerden KKTC vatandaşı olmayan 80 tane öğrencinin yaptığı sayım işlemleri YSK görevlileri göztiminde devam etmektedir sayım alanınana hiçbir kimse alınmamaktadır.
YSK görevlileri gözetiminde sayım yapılan her masa ayrıca kameralarla izlenmekte ve her masanın kamera görüntüleri ayrı ayrı dev ekranlarla orada bulunanlara gösterilmektedir.
Oy sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmamıştır.
00:18 - İlk 1100 oy
Lefke'de
Çaluda 1.
Guzelyurt'ta
Ali Pilli 1.
Kemal Dürüst 2.
Hatice Özler Şahin 3.
09:20 - Oy sayma işlemi devam ediyor
Lefke İlçesi
Aytaç Çaluda ve Fırtına Karanfil
Güzelyurt İlçesi
Ali Pilli, Kemal Dürüst, Menteş Gündüz ve Hatice Özler Şahin
İskele İlçesi
Nazım Çavuşoğlu, Önder Sennaroğlu, Ümit Özkıran, Yasemin Öztürk ve Fatma Darben
Girne İlçesi
Kutlu Evren, Ünal Üstel, kontenjan adayı Özdemir Berova, Ahmet Arslan, kontenjan adayı Bulut Akacan, İzlem Gürçağ, Zalihe Damdelen, Selim Gökbörü, Hüseyin Kayım ve Deniz Serbest.
Mağusa İlçesi
Sunat Atun, Oğuzhan Hasipoğlu, kontenjan aday Resmiye Canaltay, Dursun Oğuz, kontenjan aday Hakan Dinçyürek, Hamza Ersan Saner, Hasan Onalt, Canan Zeki, İsmail Güneş Güneşoğlu, Ahmet Kaşif, Gürsel Uzun, Dürdane Abi Acı, Eylem Dolmacı
Lefkoşa İlçesi için ise oy sayım işlemleri devam ediyor.
10:30 - UBP Lefkoşa milletvekili adayları belli oldu
1-Hüseyin Özgürgün
2-Faiz Sucuoğlu
3-Ersin Tatar
4-Savaş Atakan (kontenjan)
5-Hasan Taçoy
6-Zorlu Töre
7-Aydın Soyer
8-Olgun Amcaoğlu (kontenjan)
9-Tahsin Ertuğruloğlu
10-Ahmet Savaşan
11-Türem Özer Öksüzoğlu
12-Saffet Nadiri
13-Füsün Özsun
14-Emete Gözügüzelli
15-Nurcan Yardımcı
16-Ümray Hürşit Can