UBP'DE 50 MİLLETVEKİLİ ADAYI BELLİ OLDU

UBP üyelerinin, adayları ve sıra numaralarını belirlediği dünkü seçimine göre, UBP’nin milletvekili adayları ve sıraları şöyle:
LEFKOŞA
Hüseyin Özgürgün
Faiz Sucuoğlu
Ersin Tatar
Savaş Atakan (kontenjan)
Hasan Taçoy
Zorlu Töre
Aydın Soyer
Olgun Amcaoğlu (kontenjan)
Tahsin Ertuğruloğlu
Ahmet Savaşan
Türem Özer Öksüzoğlu
Saffet Nadiri
Füsün Özsun
Emete Gözügüzelli
Nurcan Yardımcı
Ümray Hürşit Can
MAĞUSA
Sunat Atun
Oğuzhan Hasipoğlu
Resmiye Canaltay (kontenjan)
Dursun Oğuz
Hakan Dinçyürek (kontenjan)
Hamza Ersan Saner
Hasan Onalt
Canan Zeki
İsmail Güneş Güneşoğlu
Ahmet Kaşif
Gürsel Uzun
Dürdane Abi Acı
Eylem Dolmacı
GİRNE
Kutlu Evren
Ünal Üstel
Özdemir Berova (kontenjan)
Ahmet Arslan
Bulut Akacan (kontenjan)
İzlem Gürçağ
Zalihe Damdelen
Selim Gökbörü
Hüseyin Kayım
Deniz Serbest
İSKELE
Nazım Çavuşoğlu
Önder Sennaroğlu
Ümit Özkıran
Yasemin Öztürk
Fatma Darben
GÜZELYURT
Ali Pilli
Kemal Dürüst
Menteş Gündüz
Hatice Özler Şahin
LEFKE
Aytaç Çaluda
Fırtına Karanfil