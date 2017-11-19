UBP'DE 50 MİLLETVEKİLİ ADAYI BELLİ OLDU

UBP üyelerinin, adayları ve sıra numaralarını belirlediği dünkü seçimine göre, UBP’nin milletvekili adayları ve sıraları şöyle:Hüseyin ÖzgürgünFaiz SucuoğluErsin TatarSavaş Atakan (kontenjan)Hasan TaçoyZorlu TöreAydın SoyerOlgun Amcaoğlu (kontenjan)Tahsin ErtuğruloğluAhmet SavaşanTürem Özer ÖksüzoğluSaffet NadiriFüsün ÖzsunEmete GözügüzelliNurcan YardımcıÜmray Hürşit CanSunat AtunOğuzhan HasipoğluResmiye Canaltay (kontenjan)Dursun OğuzHakan Dinçyürek (kontenjan)Hamza Ersan SanerHasan OnaltCanan Zekiİsmail Güneş GüneşoğluAhmet KaşifGürsel UzunDürdane Abi AcıEylem DolmacıKutlu EvrenÜnal ÜstelÖzdemir Berova (kontenjan)Ahmet ArslanBulut Akacan (kontenjan)İzlem GürçağZalihe DamdelenSelim GökbörüHüseyin KayımDeniz SerbestAli PilliKemal DürüstMenteş GündüzHatice Özler ŞahinAytaç ÇaludaFırtına Karanfil

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