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19 Kasım 2017 Pazar 08:55

UBP'DE 50 MİLLETVEKİLİ ADAYI BELLİ OLDU

UBP'DE 50 MİLLETVEKİLİ ADAYI BELLİ OLDU
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Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nin 7 Ocak’ta gerçekleştirilecek milletvekilliği erken genel seçimlerine katılacak milletvekili adayları ve aday sıraları belirlendi.
UBP üyelerinin, adayları ve sıra numaralarını belirlediği dünkü seçimine göre, UBP’nin milletvekili adayları ve sıraları şöyle:

LEFKOŞA

Hüseyin Özgürgün
Faiz Sucuoğlu
Ersin Tatar
Savaş Atakan (kontenjan)
Hasan Taçoy
Zorlu Töre
Aydın Soyer
Olgun Amcaoğlu (kontenjan)
Tahsin Ertuğruloğlu
Ahmet Savaşan
Türem Özer Öksüzoğlu
Saffet Nadiri
Füsün Özsun
Emete Gözügüzelli
Nurcan Yardımcı
Ümray Hürşit Can

MAĞUSA

Sunat Atun
Oğuzhan Hasipoğlu
Resmiye Canaltay  (kontenjan)
Dursun Oğuz
Hakan Dinçyürek  (kontenjan)
Hamza Ersan Saner
Hasan Onalt
Canan Zeki
İsmail Güneş Güneşoğlu
Ahmet Kaşif
Gürsel Uzun
Dürdane Abi Acı
Eylem Dolmacı

GİRNE

Kutlu Evren
Ünal Üstel
Özdemir Berova (kontenjan)
Ahmet Arslan
Bulut Akacan (kontenjan)
İzlem Gürçağ
Zalihe Damdelen
Selim Gökbörü
Hüseyin Kayım
Deniz Serbest

İSKELE

Nazım Çavuşoğlu
Önder Sennaroğlu
Ümit Özkıran
Yasemin Öztürk
Fatma Darben 

GÜZELYURT

Ali Pilli
Kemal Dürüst
Menteş Gündüz
Hatice Özler Şahin

LEFKE

Aytaç Çaluda
Fırtına Karanfil

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