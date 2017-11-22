"UBP birinci parti olmazsa bırakırım..."

UBP’nin sandıktan birinci parti çıkmaması durumunda 8 Ocak itibarıyla parti başkanlığını bırakacağını söyleyen Özgürgün, son dönemlerin tartışa konuları ‘yeni vatandaşlıklar’ ve ‘kırsal kesim arazilerinin dağıtımı’ konularında ise ‘‘Eleştirilerin kaynağı, Rum kardeşlerimizin tepkisi’’ iddiasını dillendirdi.





Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, katıldığı bir televizyon programında gündeme ve seçim sürecine yönelik açıklamalar yaptı.



UBP’nin sandıktan birinci parti çıkmaması durumunda 8 Ocak itibarıyla parti başkanlığını bırakacağını söyleyen Özgürgün, son dönemlerin tartışa konuları ‘yeni vatandaşlıklar’ ve ‘kırsal kesim arazilerinin dağıtımı’ konularında ise ‘‘Eleştirilerin kaynağı, Rum kardeşlerimizin tepkisi’’ iddiasını dillendirdi.



Sandıktan bir koalisyon çıkması durumundaki tavrının sorulması üzerine ise ‘‘Koalisyonda hiçbir partiye ‘olmaz’ demem’’ ifadelerini kullanan Başbakan Özgürgün, seçimden iki yıl sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Başbakan sıfatıyla girmesi durumunda Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını da belirtti.



Başkanlık sistemine yönelik düşüncelerinin, henüz kendisinin siyasal bilimler fakültesi öğrenciliği döneminde netleştiğini de söyleyen Hüseyin Özgürgün, ‘‘Küçük ülkelerde başkanlık sistemi şart fakat bunun kararı için halk ve Meclis nezdinde bir konsensus şart’’ notunu da düştü.



Yeni seçim yasası hakkında da konuşan Başbakan Özgürgün, mühür vuracak seçmen için herhangi bir değişikliğin olmadığını fakat karma oya yönelecek seçmenin ‘yurt genelinde 24 rakamının sağlanması gerektiğini’ unutmaması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Postası - Ali R. Çatal

Kıbrıs Genç TV’de yayımlanan Mustafa Alkan ile Er Meydanı adlı programla, seçim döneminde halkın karşısına TV ekranlarından ilk kez çıkan Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, gündeme, hükümetinin icraatlarına ve seçim sürecine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"KURULTAYDAKİ YOĞUN KATILIM MORALLERİ YÜKSELTTİ"



UBP’nin son kurultayında kullanılan 7 bin küsur oyun, muhafazakar bir parti için bir rekor olduğu düşüncesiyle konuşmasına başlayan Özgürgün, katılımın yüksekliğinin partinin ve halkın da moralini yükselttiğini savundu.

"HÜKÜMETİMİZ DÖNEMİNDE EKONOMİDE CİDDİ İLERLEME OLDU"



UBP-DP hükümetinin icraatlarına da değinen Özgürgün, ‘‘Hükümeti devraldığımız dönemle bugün arasında mali ve ekonomik göstergelerde çok ciddi ilerme var ve bu da turizm ve tarım başta olmak üzere bütün sektörlere yansıyor’’ derken; ekonomik tedbirlerle bütçenin denkleştiğini ve geçmişe dönükler de dahil olmak üzere bütün ödemelerin gününde yapıldığı bilgisini verdi.

"ASGARİ ÜCRETE ÜÇ KERE ZAM YAPILDI"



Hükümetleri döneminde asgari ücrete tam üç sefer zam yapıldığını da belirten Özgürgün, ‘‘İş bilen bir hükümettik. Asgari ücrete üç sefer zam yapıldı, ki bu da %30’a yakın bir artışa tekabül ediyor’’ ifadelerini kullandı.



Özgürgün, reel sektöre 100 milyonlara varan borcu ödeyip piyasaya kaynak aktardıkları ve çiftçi ve hayvancıya yönelik bütün borçları kapattıkları notunu da düştü.

"ÇÖKTÜ DENİLEN SOSYAL GÜVENLİK ŞU AN KOŞUYOR"



18-19 aylık kısa bir sürede, Sosyal Sigortalar’ın dahi bütün borçlarını kapattığını söyleyen Başbakan, ‘‘Çöktü, battı denilen sosyal güvenlik sistemi, ayağa kalktı koşuyor’’ dedi.



Bir evin inşasının dahi minimum iki yıla ihtiyaç duyduğunu da hatırlatan Özgürgün, söz konusu 18-19 aylık periyoda çok şey sığdırabildiklerini belirtti.

"ÜLKENİN YÜZDE 80'İNE SU ULAŞTI"



Türkiye’den gelen suyun deniz döküldüğü iddiasını da net bir dille tekzip eden Başbakan Özgürgün, ‘‘Suyun deniz döküldüğü falan yok. Büyük iki ova için projeler imza aşamasında. Ülkenin %80’ine su ulaştı. Nisanda hükümeti aldık, ağustosta ülkeye su geldi’’ ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLIK VE KIRSAL KESİM ARSASI TARTIŞMALARININ KAYNAĞI 'RUM KARDEŞLERİMİZİN' TEPKİSİ"



Son günlerin birincil tartışma konuları ‘yeni vatandaşlıklar’ ve ‘kırsal kesim arsalarının dağıtımı’ konularına da değinen Özgürgün, ‘‘Her iki konudaki eleştirilerin arkasında Rum kardeşlerimizin tepkisi var. Güney, para karşılığı vatandaşlık satıyor. Halbuki verdiğimiz vatandaşlıkların %95’i belli kriterler dahilinde. Dağıttığımız kırsal kesim arsalarının da ‘halen görmediğim’ meşhur haritada ‘Güney’e bırakılanlar’ arasında olduğunu ister istemez düşünüyorum’’ ifadeleriyle ‘manidar ve serzeniş içerikli’ konuştu.

"YENİ SEÇİM YASASI'NDA BİR SIKINTI YOK"



Yeni Seçim Yasası’nda sıkıntıların olduğu iddiasını da yanıtlayan Özgürgün, ‘‘Mühür vuracak seçmen için herhangi bir değişik zaten yok fakat karma oya yönelecek seçmen, ‘yurt genelinde 24 rakamının sağlanması gerektiğini’ unutmamalı’’ uyarısını yaptı.

"UBP BİRİNCİ PARTİ ÇIKMAZSA 8 OCAK'TA BIRAKIRIM"



Seçimlerden UBP’nin birinci parti çıkacağına inancının tam olduğunu önemle vurgulayan Özgürgün, ‘‘UBP sandıktan birinci parti çıkmazsa, 8 Ocak’ta genel başkanlık görevini bırakırım’’ ifadeleriyle adeta meydan okudu.

"KOALİSYONDA HİÇBİR PARTİYE 'OLMAZ' DEMEM"



CTP ile herhangi bir koalisyon kurup kurmayacakları sorusunu da yanıtlayan Başbakan, ‘‘Koalisyonda hiçbir partiye ‘olmaz’ demem. DP ile nasıl ki koalisyon kurduysak, diğer partilerle de kurabiliriz. Halkın tercihini kabullenmeyen birisi siyaset zaten yapmamalı’’ sözleriyle, bu konudaki spakülasyonları da netleştirdi.

"BAŞKANLIK SİSTEMİ İÇİN KONSENSUS ŞART"

Başkanlık sistemine yönelik düşüncelerinin, henüz kendisinin siyasal bilimler fakültesi öğrenciliği döneminde netleştiğini de söyleyen ve buna yönelik projeleri de olduğunu belirten Başbakan Hüseyin Özgürgün, ‘‘Küçük ülkelerde başkanlık sistemi şart. Koalisyon hükümetlerinin sıkıntıları, bizim gibi ülkelerde daha da örseleyici oluyor fakat bunun kararı için halk ve Meclis nezdinde bir konsensus şart’’ notunu da düştü.