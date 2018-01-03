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UBP ALAYKÖY’Ü ZİYARET ETTİ

ÖZGÜRGÜN: “KALKINDIRMAYA VE YATIRIMA DEVAM EDECEĞİZ..”

UBP ALAYKÖY’Ü ZİYARET ETTİ

ÖZGÜRGÜN: “KALKINDIRMAYA VE YATIRIMA DEVAM EDECEĞİZ..”

03 Ocak 2018 Çarşamba 14:04
UBP ALAYKÖY’Ü ZİYARET ETTİ
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 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, milletvekili adaylarıyla birlikte Alayköy’ü ziyaret etti.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Alayköylülere hitap eden Özgürgün, UBP’nin, her dönem olduğu gibi, Alayköy’de seçimden yine birinci parti olarak çıkacağını kaydetti.

Özgürgün, UBP olarak çiftçiye, hayvancıya, memura ve emekliye götürülen hizmetlerden Alayköylülerin de yararlandığını ve bunu farkında olduklarından şüphesi olmadığını söyledi.

Hüseyin Özgürgün, “Biz hizmeti halkımız için yapıyoruz. UBP olarak bir buçuk yıl önce koskoca bir enkaz aldık. Her kesime ve kuruma el atarak bir yere getirdik. Hizmete devam edeceğiz” dedi.



Üzerinde devlet kurulan toprakların kimseye verilemeyeceğini, UBP olarak ülkenin her bölgesine hizmet götürmeye devam edeceklerini vurgulayan Özgürgün, “Kalkındırmaya ve yatırıma devam edeceğiz. Bu ancak UBP ile olur ve bundan sonra da böyle olacak” diye konuştu.

‘Toprak verilecek diyerek yola çıkanların bazı yerlere hizmet getirmeyi düşünmediğini’ kaydeden Özgürgün, şöyle devam etti:

“Sizleri ihmal ettiler. Biz hiçbir noktayı ayırmadan hep aynı hizmeti götürdük. Bizim için ülkemizin her karış toprağı değerlidir. Alayköy de, Mesarya da, Güzelyurt da. Bizim için KKTC’nin tüm toprakları birdir bütündür ve hizmete layıktır.”

Son Güncelleme: 03.01.2018 15:07
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin özgürgünUbpUlusal Birlik Partisi
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