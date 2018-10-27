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UBP 21. Olağan Kurultayı bugün başlıyor

UBP 21. Olağan Kurultayı bugün başlıyor

27 Ekim 2018 Cumartesi 07:02
UBP 21. Olağan Kurultayı bugün başlıyor

ATATÜRK SPOR SALONU’NDA YER ALACAK KURULTAYDA BUGÜN KONUŞMALAR, YARIN İSE SEÇİMLER YAPILACAK
 

BAŞKANLIK İÇİN 4, 72 ÜYELİ PM İÇİN 136 ADAY YARIŞACAK

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 21. Olağan kurultayı bugün ve yarın Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılıyor. Bugün konuşmaların yapılacağı kurultayda, yarın da başkan ve yetkili kurulların seçimi için oy kullanılacak.
Kurultayda genel başkan yanında parti yetkili organları da seçilecek.
Bir süre önce tüzük değişikliği yaparak delege sisteminden üye sistemine geçen ana muhalefet partisi UBP’de başkan, parti meclisi, yüksek disiplin kurulu ve merkez denetleme kurulu üyelerin oylarıyla belirlenecek.
UBP’nin kayıtlı 12 bin civarında üyesi bulunuyor.
Adaylık başvurularının eylül ayında tamamlandığı UBP’de başkanlık için halen genel başkan olan Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu ve Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun yarışacak.
DENKTAŞ’IN KURDUĞU PARTİ…
11 Ekim 1975’te merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş tarafından kurulan UBP’de, Denktaş’ın ardından sırasıyla Nejat Konuk, Osman Nuri Örek, Mustafa Çağatay, Derviş Eroğlu, Hüseyin Özgürgün,Tahsin Ertuğruloğlu, Derviş Eroğlu, İrsen Küçük ve 31 Ağustos 2013’ten beri de Hüseyin Özgürgün genel başkanlık görevinde bulundu.
KURUCU ÜYELER
51 kurucu üyesi bulunan UBP’nin kuruluş bildirgesine imza atan isimler şunlar:
“Rauf Raif Denktaş, Osman Örek, O. Nejat Konuk, M. Tuna Veysi, Erol Kazım Andaç, İsmet Kotak, Nidai M. Cabacaba, Tuncer Arifoğlu, Mehmet Şükrü, Orhan Z. Bilgehan, Vedat A. Çelik, Dr. Özgün M. Soyer, Agâh M. Necat, Hüseyin H. Songur, Av. Kıvanç M. Rıza, Kenan Atakol, Av. Özkul Özyiğit, Raif. R. Denktaş, Mustafa Hacıahmetoğlu, Hüseyin M. Sarı, Talat Yurdakul, Behiç Kalkan, Ahmet Aziz Kazım, Dr. Hasan Güvener, Av. Mustafa Güryel, Dr. Şemsi Kazım, Macit Cevdet, Dt. Rauf O. Ünsal, Rüstem Z. Tatar, H. M. Gültekin, Dt. Ayhan Halit, Özel Tahsin, Osman Mustafa Civisilli, Mehmet Eşref, Erdal Andız, Ahmet Yusuf, Turgut Ali, Halil Fikret, Ömer Kale, Dr. Erdinç İnan, Memduh Erdal, Sevim Erdal, Mehmet Ömer Kale, Ecz. Mehmet Bayram, Kemal Salih, Kadir Yusuf, Mulla Emin Mustafa, Dt. Halil Ahmet, Av. Hakkı Önen, Oğuz Ramadan Korhan, Çağlar Yasal.”
Kuruluş bildirgesinde yer alan açıklama ise şöyle:
“Ulusal karakter ve bütünlüğü anavatan ile her alanda işbirliğinde bütünleşmeyi her türlü düşüncenin üstünde tutan özgürlükçü demokrasi, insan hakları, sosyal adalet, laik devlet temel görüşüne bağlı, Atatürkçü ve toplumcu siyasal bir örgütün gereğine inanan, Türk toplumunun Kıbrıs'ta tutunma ve yücelme kavgasının vazgeçilmezliğini kabul eden bizler, bir kitle partisi olarak Ulusal Birlik Partisi’ni kurmaya karar verdiğimizi beyan ederiz.”
KTFD ve KKTC tarihinde en fazla hükümet kuran parti olma sıfatını da taşıyan UBP, 7 Ocak 2018 erken genel seçimi sonucunda halen Cumhuriyet Meclisi’nde 21 milletvekiliyle temsil ediliyor.
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Son Güncelleme: 27.10.2018 10:16
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