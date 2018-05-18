GENÇLİĞİNE ÖZGÜRLÜK VE EGEMENLİK YOLUNDA GÜNEŞ OLDU”

Ulusal Birlik Partisi, 19 Mayıs 1919’un, mensubu olmaktan her zaman onur ve gurur duydukları büyük Türk ulusunun kaderini değiştiren dönüm noktası olduğuna işaret ederek, 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk gençliğine özgürlük ve egemenlik yolunda güneş olduğunu kaydetti.

UBP, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

“Türk gençliğine güvenen Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün ancak gençler sayesinde korunabileceğinin idraki içerisinde kurtuluş savaşının başlangıcı olan 19 Mayıs tarihini, “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak, güvendiği ve inandığı Türk gençliğine armağan etmiştir. O nedenle, bugünü çok iyi önemsemeli, kavramalı ve gelecek nesillere aktarılmasında azami gayreti göstermeliyiz. Çünkü gençliğimiz geleceğimizdir, gençliğimize sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmakla eş anlamlıdır.”

“Genç devletimizde geçmişini bilen ve geleceğini düşünen, bilinçli, üretken, tarihimizi ve kültürümüzü özümsemiş, ülkesini seven, Atatürk ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda yürüme kararlılığı olan kuşaklar yetiştirmek, hepimizin görevi olmalıdır” denilen UBP mesajında, gençlerin adada sonsuza dek, egemen ve özgür bir halk olarak yaşama yolunda önemli görev ve sorumluluklar üstlenecekleri vurgulandı.

Mesajda, Kıbrıs Türkünün geleceğe uzanan yolunu 19 Mayıs güneşinin hep aydınlatacağına, bu coğrafyada sonsuza dek özgür ve egemen olarak yaşayacağına inanç belirtildi.