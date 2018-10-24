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Uamif 46. Merkez Komite Toplantısı Kktc\'de Yapıldı

21 ÜLKEDEN SENDİKACILARIN KATILDIĞI TOPLANTIDA KONUŞAN KAVLAK: “ÇALIŞANLARIN HAKLARI VE DÜNYA BARIŞI İÇİN ORTAK MÜCADELE ÖNEMLİ”

Uamif 46. Merkez Komite Toplantısı Kktc\'de Yapıldı

21 ÜLKEDEN SENDİKACILARIN KATILDIĞI TOPLANTIDA KONUŞAN KAVLAK: “ÇALIŞANLARIN HAKLARI VE DÜNYA BARIŞI İÇİN ORTAK MÜCADELE ÖNEMLİ”

24 Ekim 2018 Çarşamba 08:42
Uamif 46. Merkez Komite Toplantısı Kktc\'de Yapıldı

21 ÜLKEDEN SENDİKACILARIN KATILDIĞI TOPLANTIDA KONUŞAN KAVLAK: “ÇALIŞANLARIN HAKLARI VE DÜNYA BARIŞI İÇİN ORTAK MÜCADELE ÖNEMLİ”

Girne, 24 Ekim 18 (.): Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu (UAMİF) 46. Merkez Komite Toplantısı KKTC\'de yapıldı. 

Girne Acapulco Otelde yer alan toplantı, Hür-İş ve Hür-İş\'e bağlı sendikalar Kamu-İş, Bay-Sen ve BASS’ın daveti üzerine gerçekleştirildi. 

21 ülkeden sendikacıların katıldığı toplantıda, KKTC\'yi Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Çaluda, Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı ve BASS Başkanı Ali Ertekin temsil etti. 

Toplantıda açılış konuşmasını Türk-İş Genel Sekreteri, UAMİF ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yaptı. 

KAVLAK: “ÇALIŞANLARIN HAKLARI VE DÜNYA BARIŞI İÇİN ORTAK MÜCADELE ÖNEMLİ”

Kavlak, Avrasya sendikacılarını Kıbrıs\'ta, "Türklerin bu güzel adasında" ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, sendikaların, işçilerin ve çalışanların haklarını korumak yanında dünya barışı ve birlikteliği için ortak mücadele vermesinin önemine vurgu yaptı. 

Dünyanın ekonomik, sosyal ve siyasal dönüşümünde sendikaların önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Kavlak, bugün dünyada savaşların artık topla, tüfekle, silahla değil küresel ticaret savaşları ile yaşandığını söyledi. 

Kavlak, bu küresel savaşta insanların ölmediğini ancak açlıkla, sefaletle, göçle karşı karşıya kaldığını ifade ederek, dünyada ekonomik krizin ağırlaştığını, işsizliğin arttığını, yoksulluğun derinleştiğini kaydetti. 

Türk-İş Genel Sekreteri, UAMİF ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, bu süreçte sendikalara ve sendikacılara çalışanların emeğinin hak ve özgürlüklerinin korunması görevini yüklediğini, adaletsizliği gidermek yoksulları korumak ve daha insanca bir yaşam için çaba göstermenin görevleri arasında yer aldığını belirtti. 

Bu konuda tüm sendikaların temsil ettiği kitlelere adil ve özgür bir yaşam olanağı sunmak için güçlü bir dayanışmaya ihtiyacı olduğunu belirten Kavlak, bu organizasyonun Avrasya işçi sınıfına çözümler üretmek için bir fırsat olduğunu söyledi. 

Kavlak, sendikalara yönelik tavsiyelerde de bulunduğu konuşmasında, sanayideki gelişmelere dikkat çekti ve bu süreçte emekçileri bekleyen değişiklikleri anlattı. 

“SERMAYE ÜRETİMİN UCUZ OLDUĞU BÖLGELERE GÖÇTÜ”

Sermayenin küreselleşme ile üretimin ucuz olduğu bölgelere göçtüğünü ifade eden Kavlak, bu yüzden işsizlik, istikrarsızlık ve sosyal meselelerin ortaya çıktığını ifade ederek, "sanayi 4.0" adını verdikleri sistemin tam anlamıyla hayata geçmesi halinde fabrikalarda insan yerine akıllı robotların çalışacağını belirtti. 

Kavlak, bu çerçevede "insana ne olacak" sorusunun ortaya çıktığını, işsizliğin artacağını bunun açlık yoksulluk ve yokluğu getireceğini söyledi. 

Sendikalar olarak işsizliğe yol açacak herhangi bir gelişmeye “dur” demeleri gerektiğini vurgulayan Kavlak, sendikaların mücadelesinde önce insan olduğunu, her şeyin insan için yapıldığını belirtti.

“İNSANCA HAKÇA BİR DÜZEN…”

Kavlak, tüm emekçilerin kardeş olduğunu vurguladı ve asli görevlerinin sendikacılık yanında insanca hakça düzenin kurulmasına katkıda bulunmak ve daha adil daha yaşanası bir dünyanın kurulması için çaba göstermek olduğunu söyledi. 

(EMR/GÜL) FOTOĞRAFLI 

Haber: Emir Ertorun - Fotoğraf: Süleyman Önal  

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