Tuzla Şehitleri Törenle Anıldı

Tuzla Şehitleri, bu sabah Tuzla Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi sırasında 1958-1963 ve 1974 yıllarında şehit düşen 21 kişi, törenle anıldı.

Anıt’a çelenklerin konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı gerçekleştirildi.

Törende daha sonra, gün anısına Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşma yaptı.

Arter “Unutmamalıyız ki mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vererek kaderimizi değiştiren, vatanımızı, İstiklalimizi eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz bizlere göklerde dalgalanan bayrağıyla bir devlet bırakmışlardır” diyerek, şehitleri rahmetle andı.

Varoluş mücadelesinin özellikle genç nesillere iyi anlatılmasının gerekliliğine vurgu yapan Arter, bunun ecdadımıza ve şehitlere bir borç olduğu gibi, geleceğin de teminatı olacağını ifade etti.

Bu konuda Gazimağusa Belediyesi olarak, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ve Muharip derneklerin her zaman yanında olduklarını belirten Arter, gazilerin toplumun milli hafızasını oluşturduğunu kaydetti ve belediye olarak gazilerle birlikte varoluş mücadelesini genç kuşaklara anlatmaya ve tarihi anımsatma konusuna öncülük etmeye devam edeceklerini söyledi.

“Bugün huzurlarına geldiğimiz aziz şehitlerimiz, bıraktığınız emanet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmak onurumuzdur, rahat uyuyun” sözleriyle konuşmasını sürdüren İsmail Arter, tüm şehitleri rahmetle andı.

Törende son olarak şehitler anısına din görevlisi Harun Bolat tarafından dua okundu.