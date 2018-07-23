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Tuzla Şehitleri Anıldı!

TÖRE: “GUTERRES BELGESİNİN HEDEFİ TÜRKİYE’NİN MÜDAHALESİNİ VE GARANTİLERİ ORTADAN KALDIRMAK”

Tuzla Şehitleri Anıldı!

TÖRE: “GUTERRES BELGESİNİN HEDEFİ TÜRKİYE’NİN MÜDAHALESİNİ VE GARANTİLERİ ORTADAN KALDIRMAK”

23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:00
Tuzla Şehitleri Anıldı!

TÖRE: “GUTERRES BELGESİNİN HEDEFİ TÜRKİYE’NİN MÜDAHALESİNİ VE GARANTİLERİ ORTADAN KALDIRMAK”
Mili mücadele yıllarında çeşitli tarihlerde şehit düşen 21 Tuzlalı, düzenlenen törenle anıldı.
Tuzla Şehitliği’nde yer alan törende, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Gazimağusa Merkez Komutanlığı’ndan Personel Albay Serdar Ünal, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ali Koruk, Gazimağusa Belediye Başkanı adına Meclis  üyesi Türksal İnce, dernek, üniversite, kurum ve kuruluş temsilcileri çelenk koydu.
Saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal  Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden törende, Türksal İnce ile Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre konuşma yaptı. Anma töreni, din görevlisi tarafından dua okunması ve şehitliği ziyaretle sona erdi.
TÖRE
Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıs’ın milli dava olduğunu ve Türkiye olmadan ele alınamayacağını, Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesinin Anavatan Türkiye olduğunu belirtti.
Töre, Garantilerin sulandırılması ve Türk askerinin Ada’dan gitmesini  Kıbrıs Türk halkının asla kabul etmemesi gerektiğini belirterek, “KKTC Devleti’ni savunmalıyız, en büyük şemsiyemizdir” dedi.
 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Rumlar tarafından işgal edildiğini, Ada’da yaşananların sorumlusunun Rum-Yunan ikilisi olduğunu kaydeden Töre, “Bunlar olmasa Türk askeri Ada’ya gelmeyecekti. Şafak vakti gelen Türk askeri geri gitmeyecek. Mehmetçik-Mücahit kucak kucağa bu topraklarda yatıyorlar.  Mücahit-Mehmetçik  KKTC Devleti’ni ve vatan topraklarını birlikte koruyacaklar” dedi.
Devlet’in yaşatmak için kurulduğunu vurgulayan Töre,  Guterres Çerçeve Belgesi’nin hedefinin Türk askerinin  tek taraflı müdahalesini ortadan kaldırmak, Garantileri sulandırarak zaman içinde  ortadan kaldırmak olduğunu ve  Kıbrıs Türkü’nün bunları asla kabule etmeyeceğini söyledi.
“Uyanık olmak zorundayız” diyen Töre,  Akritas planı benzer planların uygulamaya konmaya çalışıldığının altını çizdi.
KKTC’nin işgal altında olmadığını, Türk askerinin de işgalci olmadığını ifade eden Töre, “Bu toprakların gerçek sahibiyiz” dedi
İNCE
Gazimağusa Belediye Başkanı adına konuşan Meclis üyesi Türksal İnce de,  vatan savunmasında canlarını feda eden binlerce şehide şükran duygularını iletti.
İnce, şehitler verilmese Kıbrıs Türkü’nün bugün azınlık olarak yaşamak zorunda kalacağını dile getirerek, “Şehitler bu fedakarlığı hiçbir şey karşılığında yapmadılar, ‘vatan sağ olsun’ düşüncesiyle hareket ettiler” dedi.
Tuzlalı 21 şehidi rahmet ve minnetle anan İnce, Kıbrıs Türkü’nün esaret altında yaşamadığını bundan sonra da yaşamayacağını ifade etti.
 

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Son Güncelleme: 23.07.2018 12:26
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