Tuzla'da 6 kök hintkeneviri!

Tuzla’da Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri ile PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda 6 adet saksı içerisinde toplam 6 kök Hintkeneviri bitkisi ile bir miktar içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara ele geçirildi. Elde edilen bilgilere göre ihbar alan polis ekipleri Tuzla’da Zulmet Türkoğlu’na ait bahçede 6 kök Hintkeneviri bitkisi bulurken Türkoğlu’nun evinde yapılan aramada ise bir miktar içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara buldu. Mesele ile ilgili olarak sorgulanmak üzere gözaltına alınan ve akabinde tutuklanan Türkoğlu’nun bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağı öğrenildi.





Yeni Bakış - Gamze PİR BAYKUR