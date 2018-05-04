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Tütün Endüstrisi’nin 2017 faaliyetleri 42. olağan kurulda görüşülüyor

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limited Şirketi’nin 2017 yılı faaliyetleri bugün gerçekleşen 42’inci olağan kurulda görüşülüyor.

Tütün Endüstrisi’nin 2017 faaliyetleri 42. olağan kurulda görüşülüyor

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limited Şirketi’nin 2017 yılı faaliyetleri bugün gerçekleşen 42’inci olağan kurulda görüşülüyor.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:02
Tütün Endüstrisi’nin 2017 faaliyetleri 42. olağan kurulda görüşülüyor

BİNGÖL: “MEVCUT ŞARTLARDA FİRMALARLA REKABET EDEMİYORDUK. ARTIK HER TÜRLÜ İMKANIMIZ VAR…”

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limited Şirketi’nin 2017 yılı faaliyetleri bugün gerçekleşen 42’inci olağan kurulda görüşülüyor.

Genel Müdür Selahaddin Bayırkan, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tıngır, Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Bingöl, yönetim kurulu üyeleri ve şirket ortaklarının katıldığı toplantı şirketin Lefkoşa’daki Genel Merkezi’nde yapılıyor.

Bir bölümü basına açık, bir bölümü de kapalı gerçekleşen toplantı, bu sabah saat 10.00’da Yönetim Kurulu Başkanı Bingöl’ün açılış konuşmasıyla başladı.

Şirketin 14 Mayıs 1975’te KKTC Şirketler Yasası uyarınca kurulduğunu anımsatan Bingöl, şirketin hisseleriyle ilgili de bilgi verdi. 

Ragıp Bingöl, hisselerin yüzde 51’nin Sümer Holding’e, yüzde 46.5’inin KKTC İnkişaf Sandığı Konsolide Fonu’na, yüzde 2.5’unun da Eti Teşebbüsleri’ne ait olduğunu söyledi.  

Geçtiğimiz yıldan bu yana şirketin Yönetim Kurulu başkanlığını yaptığını kaydeden Bingöl, şirkette yenileme çalışmaları yaptıklarını, fabrika ve yönetim binalarının restore edildiğini, paketleme, üretim makineleri ile kalite kontrol cihazları aldıklarını belirtti.

Kendilerinden önceki yönetimin de bazı ülkelerde incelemelerde bulunduğunu, fabrikaları ve tesisleri dolaştıklarını aktaran Bingöl, yenilikleri tüm bu saptamalar ışığında gerçekleştirdiklerini belirtti.

Geçmişin şartlarında firmalarla rekabet edemediklerini söyleyen, “Artık her türlü imkanımız var” diyen Bingöl, piyasaya daha kaliteli ürünler sunmak için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Yaptıkları piyasa araştırmalarına ve Ar-Ge çalışmalarına da değinen Ragıp Bingöl, KKTC’de ve ihracatın yapıldığı ülkelerde yeni markaların gerekli olduğunu belirlediklerini, bu kapsamda piyasaya mevcut ürünlerinin farklı versiyonlarını sunduklarını kaydetti.

Bingöl, müşteri memnuniyeti konusunda geri dönüş beklediklerini de söyleyerek, müşteri memnuniyetine ve kaliteye verdikleri öneme işaret etti. 
 

Son Güncelleme: 04.05.2018 12:11
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