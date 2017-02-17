Tutuksuz Yargılanacaklar

Mağusa’da polis tarafından yapılan aramada üzerlerinde 6 gram uyuşturucu madde bulunan 18 yaşındaki Tuğba Tiken ile Melisa Şen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıMağusa’da yolda yürürken şüpheli görülmeleri üzerine Narkotik ekipleri tarafından üzerlerinde yapılan aramada toplam 6 gr sentetik cannabionoid türü uyuşturucu madde ile yakalanan Tuğba Tiken ile Melisa Şen aleyhindeki polis soruşturması tamamlandı.“Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamaları ile ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan genç kızlar tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.Teminata bağlandılarMağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Tuğba Tiken ile Melisa Şen’in yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konulması yönünde talimat verdi.KKTC vatandaşı 2 kefilin 20’şer bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına karar veren Hacımulla, ayrıca zanlıların haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ülkede bulunduklarına dair imza vermelerine karar verdi.,Kaynak:Havadis