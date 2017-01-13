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13 Ocak 2017 Cuma 15:52

Tutuksuz Yargılanacak..

Tutuksuz Yargılanacak..
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Gürler teminata bağlandı

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER


 Lefkoşa Sanayi bölgesinde meydana gelen kasti hasar ve hırsızlık olayları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Bestami Gürler teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer huzurda bulunan zanlı Bestami Gürler’in 7 – 8 Aralık 2016 tarihlerinde saat 23.00 – 8.30 saatleri arasında Lefkoşa Sanayi bölgesinde Mehmet Tıpıcı’nın sorumluluğunda bulunan araca ait bir adet 280 TL değerindeki akü ile Ali Gürsoy’un sorumluluğunda bulunan araçtan iki adet 600 TL değerindeki aküyü çaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili yapılan ileri soruşturmada zanlının ayrıca Dikmen’de Cuma Karagülle’ye ait aracın da sol arka camını kırıp, sol ön kapısını eğmek suretiyle 600 TL hasara uğrattıktan sonra araç içerisinde bulunan 250 TL değerindeki oto teyp ile 600 TL değerindeki amfi ve hoparlörleri ile 300 TL değerindeki aküsünü çaldığının da tespit edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını kayıp olan emarelerin bulunduğunu belirterek zanlının ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 30 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.


 
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Anahtar Kelimeler
Bestami GürlerKASTİ HASARHırsızlık
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