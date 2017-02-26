Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Şubat 2017 Pazar 07:18

Tutukluluk Süresini Hastanede Geçirecek

Ölümlü kaza...

Tutukluluk Süresini Hastanede Geçirecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Tutukluluk Süresini Hastanede Geçirecek
Girne-Değirmenlik anayolunda meydana gelen trafik kazasında Mohammed Sazzad Hossain’in ölümüne neden olmaktan gözaltına alınan Neil Harvey Silbery 2 gün tutuklu kalacak

Girne-Değirmenlik anayolunun Çatalköy-Cornaro kavşağında önceki gün meydana gelen trafik kazasının ardından tutuklanan Neil Harvey Silbery dün Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkemenin 2 gün tutuklu kalmasına karar verdiği 72 yaşındaki Silbery Bangladeş uyruklu Mohammed Sazzad Hossain’in ölümünden sorumlu tutuluyor.

Mahkeme, avukatı tarafından ciddi sağlık sorunları yaşadığı bildirilen Silbery’nin tutukluluk süresini polis kontrolünde tam teşekküllü bir hastanede geçirmesi yönünde karar verdi.

Arabulucu: Silbery karşı şeride geçti

Olayın soruşturmasını yürüten polis çavuşu Recep Arabulucu mahkemede verdiği ifadesinde kazanın Girne- Değirmenlik anayolunun 5-6’ıncı kilometreleri arasında gerçekleştiğini anımsatarak zanlı Neil Harvey Silbery’nin Girne istikametine doğru gittiği sırada yolun sağına geçmesi nedeni ile kazanın meydana geldiğini açıkladı. Bölgedeki kamera kayıtlarının inceleneceğini belirten Arabulucu, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için mahkemeden süre talep etti.

Hossain’in ölüm sebebi belirlendi

Polis çavuşu Recep Arabulucu mahkemedeki ifadesinde Mohammed Sazzad Hossain’in otopsi sonucunu da açıkladı. Arabulucu Hossain’in trafik kazasına bağlı olarak çoklu kaburga kemikleri kırıkları, beyin kanaması, iç organ yaralanması ve iç kanama sonucu hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini belirtti.

“Ciddi sağlık sorunları yaşıyor”

Mahkemede zanlı Neil Harvey Silbery’yi mahkemede temsil eden avukat talep edilen tutukluluk süresine itirazda bulunmazken, zanlı Silbery’nin ciddi sağlık sorunlarının olduğunu mahkemeye bildirdi. Silbery’nin kanser hastası olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini söyleyen avukat, ayrıca zanlının daha önceden geçirdiği beyin travması ve beyindeki pıhtı nedeni ile beynine yeteli oksijenin gitmediğini kaydederek, temin edilen doktor raporlarını mahkemeye emare olarak sundu.


Havadis


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DP, Parti İçi Eğitim Seminerlerinin İlki Yapıldı DP, Parti İçi Eğitim Seminerlerinin İlki Yapıldı
Lefkoşa’da Uğurlandı Lefkoşa’da Uğurlandı
Yüksekten Düşen 2 Kişi Yaralandı Yüksekten Düşen 2 Kişi Yaralandı
Bahar Havası Girne’ye Yaradı Bahar Havası Girne’ye Yaradı
Akıncı, Yarın İslamabad’a Gidecek Akıncı, Yarın İslamabad’a Gidecek
Meclis Yarın Toplancak Meclis Yarın Toplancak
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

DP, Parti İçi Eğitim Seminerlerinin İlki...

Haberi Oku