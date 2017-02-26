Tutukluluk Süresini Hastanede Geçirecek



Girne-Değirmenlik anayolunun Çatalköy-Cornaro kavşağında önceki gün meydana gelen trafik kazasının ardından tutuklanan Neil Harvey Silbery dün Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.Mahkemenin 2 gün tutuklu kalmasına karar verdiği 72 yaşındaki Silbery Bangladeş uyruklu Mohammed Sazzad Hossain’in ölümünden sorumlu tutuluyor.Mahkeme, avukatı tarafından ciddi sağlık sorunları yaşadığı bildirilen Silbery’nin tutukluluk süresini polis kontrolünde tam teşekküllü bir hastanede geçirmesi yönünde karar verdi.Olayın soruşturmasını yürüten polis çavuşu Recep Arabulucu mahkemede verdiği ifadesinde kazanın Girne- Değirmenlik anayolunun 5-6’ıncı kilometreleri arasında gerçekleştiğini anımsatarak zanlı Neil Harvey Silbery’nin Girne istikametine doğru gittiği sırada yolun sağına geçmesi nedeni ile kazanın meydana geldiğini açıkladı. Bölgedeki kamera kayıtlarının inceleneceğini belirten Arabulucu, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için mahkemeden süre talep etti.Polis çavuşu Recep Arabulucu mahkemedeki ifadesinde Mohammed Sazzad Hossain’in otopsi sonucunu da açıkladı. Arabulucu Hossain’in trafik kazasına bağlı olarak çoklu kaburga kemikleri kırıkları, beyin kanaması, iç organ yaralanması ve iç kanama sonucu hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini belirtti.Mahkemede zanlı Neil Harvey Silbery’yi mahkemede temsil eden avukat talep edilen tutukluluk süresine itirazda bulunmazken, zanlı Silbery’nin ciddi sağlık sorunlarının olduğunu mahkemeye bildirdi. Silbery’nin kanser hastası olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini söyleyen avukat, ayrıca zanlının daha önceden geçirdiği beyin travması ve beyindeki pıhtı nedeni ile beynine yeteli oksijenin gitmediğini kaydederek, temin edilen doktor raporlarını mahkemeye emare olarak sundu.Havadis