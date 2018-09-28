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Tutuklu Bulunduğu Hücrede Hayatına Son Verdi

Lefkoşa, 28 Eylül 2018 (.): Girne\'deki bir soygunun zanlısı olarak tutuklanan 30 yaşındaki Ahmet Sarıkılıç, bulunduğu hücrede hayatına son verdi.

Tutuklu Bulunduğu Hücrede Hayatına Son Verdi

Lefkoşa, 28 Eylül 2018 (.): Girne\'deki bir soygunun zanlısı olarak tutuklanan 30 yaşındaki Ahmet Sarıkılıç, bulunduğu hücrede hayatına son verdi.

28 Eylül 2018 Cuma 21:11
Tutuklu Bulunduğu Hücrede Hayatına Son Verdi
Lefkoşa, 28 Eylül 2018 (.): Girne\'deki bir soygunun zanlısı olarak tutuklanan 30 yaşındaki Ahmet Sarıkılıç, bulunduğu hücrede hayatına son verdi.

Polis basin subaylığının konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"24.9.2018 tarihinde Girne \'de meydana gelen soygun meselesinde (Bektaş Gıda Ltd) zanlı olarak tutuklu bulunan Ahmet Sarıkılıç (E-30), 28.9.2018 tarihinde, 18:20-18:25 saatleri arasında tutuklu bulunduğu hücrede kendini asmak suretiyle intihar ederek yaşamını yitirmiştir"
 
Girne\'de maskeli 3 kişi geçen pazartesi günü Bektaş Gıda Ltd. isimli işyerine ait  aracın önünü kesip, durmasını sağlamış ve şürücüyü çekiçle etkisiz hale getirdikten sonra şirkete ait içerisinde 198,135 TL, 200 Stg, 402 ABD Doları, 195 Euro nakit para ile TEB Bankası\'na ait 5,855 TL meblağlı müşteri çekinin bulunduğu çantayı çalmıştı. Polis daha sonra olayla ilgili 3 kişiyi tutuklamıştı.

 

(FEZ)

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