Tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da park halindeki araçlardan hırsızlık yaptığı tespit edilerek tutuklanan Nijyeryalı Sia Marro bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Gültekin Sancar, zanlının 24 Haziran tarihinde Lefkoşa’da Kadife Sokak üzerinde park halinde bulunan L.B.’ye ait kapısı kilitsiz ve penceresi açık vaziyetteki araç içerisinden 180 TL değerindeki bayan çantası ve içerisinde bulunan cüzdandaki kredi kartını çaldığını söyledi. Polis, zanlının 22 Haziran tarihinde ise Taşkınköy’de S.S.’ye ait park halindeki aracın ön koltuğunda duran bayan çantası ile içerisindeki 20 TL para ve banka kartlarını çaldığını açıkladı. Çalınan çantanın Taşkınköy’de olay yerine yakın bir arazide atılı bir şekilde bulunduğunu belirten polis, zanlının 27 Haziran’da tespit edilerek gözaltına alındığını Söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada zanlının 26 Mayıs tarihinde de Gönyeli’de O.Y.’ye ait park halindeki araçtan içerisinde 500 TL para bulunan cüzdanı çaldığını belirlediklerini Ve evinde yapılan aramada çalınan banka kartlarından birkaç tanesinin bulunduğunu kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını zanlının ülkemizde yasal statüsü bulunmadığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 3 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir.