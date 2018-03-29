TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE MESLEKİ EĞİTİMLE İŞ İMKANI...

Tutuklu ve hükümlülere cezaevinde mesleki eğitim verilerek tahliyeden sonra iş imkanı sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası arasında protokol imzalanacağı bildirildi.