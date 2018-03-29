29 Mart 2018 Perşembe 18:17
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE MESLEKİ EĞİTİMLE İŞ İMKANI...
BAYBARS, KTEZO HEYETİNİ KABUL ETTİ
Tutuklu ve hükümlülere cezaevinde mesleki eğitim verilerek tahliyeden sonra iş imkanı sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası arasında protokol imzalanacağı bildirildi.
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber başkanlığındaki heyetle görüştü.
Bakanlık açıklamasına göre görüşmede, cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin kişisel gelişim ve meslek edinmelerine olanak sağlamak amacıyla hazırlanan projenin hayata geçirilmesi ele alındı.
Projeyle, tutuklu ve hükümlülere terzilik, oto mekanikler, demircilik, cilt ve matbaa işleri, seramijk eğitimi, elektrik tesisatçılığı, yapıcılık, dülgerlik ve berberlik olmak üzere 9 alanda eğitim verilmesi hedefleniyor.
Açıklamaya göre görüşmede, “hükümlü ve tutukluların mesleki eğitimle meslek sahibi olmalarını sağlamak, belgelendirmek ve tahliyeden sonra işe girebilmelerine veya iş kurabilmelerine kolaylık ve destek sağlamayı” hedefleyen projeyle ilgili önümüzdeki günlerde protokol imzalanması konusunda görüş birliğine varıldı.