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Tutuklu Doktor Operasyona Devam Etti

Tutuklu doktora izin

Tutuklu Doktor Operasyona Devam Etti

Tutuklu doktora izin

27 Şubat 2016 Cumartesi 21:17
Tutuklu Doktor Operasyona Devam Etti
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Adı kürtaj çetesine karışan ve tutuklanan Dr. Verda Özkent Tunçbilek 1 OPU ve 8 trasfer işlemi yaptı.
 
Polis tahkikatı kapsamında tutuklanmasına karar verilen Ada Hospital isimli Özel Dal Hastanesi Hekimi Dr. Verda Özkent Tunçbilek’in bugün söz konusu hastanede yapılması zorunlu olan 1 OPU ve 8 transfer işleminin yapılabilmesi ve keza diğer tüm işleri başka sağlık kuruluşlarına yönlendirebilmesi konusundaki çalışmaları tamamlamak üzere izin verildi.


Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada belirtilen kapsam dışında kalan hiçbir hizmeti geçici kapatma kararının yürürlükte olduğu süre zarfında yapılamayacağı hususu ile birlikte bu kararın adı geçen sağlık merkezine ve Dr. Verda Özkent Tunçbilek’e yazılı olarak tebliğ edilmesi kararlaştırıldığı ifade edilmişti.

 
Son Güncelleme: 27.02.2016 23:18
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