Tüsem Toplantısı Daü Ev Sahipliğinde Yapılıyor

Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi (TÜSEM) Bahar 2017 Toplantısı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) ev sahipliğinde yapılıyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, dün, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda başlayan toplantının açılışında konuşan DAÜ-SEM Yönetim Kurulu Başkanı ve DAÜ İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, iletişim ve etkileşimin kurumlar için oldukça önemli olduğunu belirtti.

DAÜ-SEM’in, 2004 yılından bugüne ‘yaşam boyu eğitim’ ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Dağlı, toplumun eğitim ihtiyacını karşılamayı amaçladıklarını ifade etti.

TÜSEM Konseyi Başkanı Prof. Dr. Eser Y. Sözmen, 2010 yılından beri yılda iki kez toplandıklarını, ancak ilk kez bir TÜSEM toplantısının KKTC’de yapıldığını belirtti.

TÜSEM bünyesinde 109 üye üniversite bulunduğunun altını çizen Prof. Dr. Sözmen, DAÜ ev sahipliğinde yapılan toplantıda Genel Kurul ve seçimlerin de yapılacağını ifade etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ’nün, bilimsel bağlamda doğru vizyon tasarımları sayesinde Times Higher Education En İyi Üniversiteler sıralamasında ilk 600 üniversite arasında bulunduğunu vurguladı.

Osam, ilklerin üniversitesi olarak topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olduklarını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve DAÜ – SEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Orhan Korhan moderatörlüğünde, “Kuzey Kıbrıs'ta Sürekli Eğitim Merkezleri – Yaşamboyu Öğrenme” konulu panel gerçekleştirildi.

Panelde, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Yaşar Özden, DAÜ Bilgi Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Öğretim Görevlisi ve DAÜ – SEM Koordinatörü Yeşim Kapsıl Çırak, Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mert Girgen ve Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Seran Aysal sunum gerçekleştirdi.

TÜSEM toplantısı Pazar günü sona erecek.