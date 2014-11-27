TUS Kapsamı Konuşuldu

SAĞLIK MASAYA YATIRILDI

GÜLLE: “(YDÜ İLE) SÜRTÜŞME DEĞİL, İŞLEMEYEN BİR PROTOKOL SÖZ KONUSU... HERKESE EŞİT DAVRANACAĞIZ, KİMSEYE AYRICALIKLI DAVRANMAYACAĞIZ”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, KKTC ve Türkiye hükümetleri arasında 24 Mart 2008’de imzalanan Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma’nın bazı maddelerinde değişiklik yapan protokolün uygun bulunmasına ilişkin onay yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

Tasarının görüşülmesi sırasında sağlıkla ilgili sorunlar gündeme taşındı.

Onay yasa tasarısının 3. görüşmesi sırasında ilk sözü TDP Milletvekili Mehmet Çakıcı aldı. Çakıcı, protokol anlaşmasının, 4 yıllık bütün eğitimin Kıbrıs’ta gerçekleştirilebileceği bir döneme geçişi sağlar temennisinde bulunarak başladığı konuşmasında, hastanenin, eğitim veren bir hastane gibi çalışmadığını savundu.

Bilimsel çalışmaların yanısıra uygulamanın da önemli olduğunu kaydeden Çakıcı, hem Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nde, hem de Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, bilimsel kurul ve bilimsel eğitimin şart olduğunu söyledi. Çakıcı, asistan yetiştirilecekse bu konuda bir eğitim çalışması gerektiğini belirtti.

Çakıcı, üniversite hastanelerinin de sağlık sisteminin bir parçası haline getirilmesi gerektiğini kaydederek, bakanlığın okullarla işbirliği içinde üniversite hastanelerinin eğitim çalışmalarına katkı yapmasının şart olduğunu söyledi.

Hükümetle YDÜ Hastanesi arasındaki “fatura krizine” de değinen Çakıcı, bakanlığa fatura getirilmediği konusunu hastane yönetimine sorduğunu ve böyle bir şeyin söz konusu olmadığı yönünde bilgi aldığını kaydetti. Çakıcı, “Aradaki çekişmeye son verip, üniversite hastanelerine sahip çıkmak gerekir” dedi.

SUCUOĞLU

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu konuşmasında, sağlıkta işin özünün bilgi ve beceri olduğunu söyledi. Oylarının olumlu olacağına işaret eden Sucuoğlu, tıp eğitiminde özellikle ihtisasın oldukça yoğun geçmesi gerektiğini söyledi.

Sucuoğlu, servislerde vaka tartışmalarının yetersiz kaldığını ve ciddi sıkıntılar olduğunu belirterek, vaka sayısı ve teori açısından verilen eğitimin yetersiz kaldığını savundu. İmkanların ve kuralların uluslararası normalara uydurulması gerektiğini kaydeden Sucuoğlu, eğitim kalitesinin artmasının, o alandaki servisin de kalitesini artıracağını ve hasta memnuniyetini getireceğini belirtti.

Faiz Sucuoğlu, YDÜ’nün ihtisas eğitimi verebilmesi için Türkiye’den gerekli kurum ve kuruluşlardan onay alması gerektiğini söyledi.

ARABACIOĞLU

DP-UG Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, tıp öğrencilerinin KKTC’de ihtisas yapabilmesine ilişkin bir protokol olduğuna işaret ederek, bu uygulamanın 1975’ten beri olduğunu kaydetti.

YDÜ’nün ihtisas kapsamına alınması konusundaki talebin yerinde bir talep olduğunu kaydeden Arabacıoğlu, bakanlığı döneminde konuyu Türkiye’deki temaslarında dile getirdiğini ancak YDÜ’nün Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kapsamında olmadığı yönünde bilgi aldığını söyledi.

ÖZCENK

UBP Milletvekili Erdal Özcenk de konuşmasında, protokolde bazı değişiklik öngören yasa tasarısına olumlu oy vereceklerini belirtti.

Türkiye’deki ihtisas eğitiminin nasıl olduğuna ilişkin örnekler veren Özcenk, ihtisas eğitiminde sağlıkta tam güne geçişin şart olduğunu, bunun da sistemin baştan sona değişimini gerektirdiğini kaydetti.

GÜLLE

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle de konuşmasında, sağlığın çeşitli boyutlarla ele alındığı Meclis’teki tartışmadan dolayı teşekkür etti.

Gülle, Türkiye’de bu konuda standartların yükseldiği düşünüldüğünde, protokolün, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki gelişmenin göstergesi olduğunu söyledi. İhtisas eğitimi verilen dallara kardiyoloji gibi yeni dalların eklendiğine işaret eden Gülle, yarı süreli bu ihtisasın, Türkiye’de hangi hastanede devam edeceği konusunun önceden belirleneceğini kaydetti.

Protokolün öngördüğü yenilikleri anlatan Gülle, hastanede yarı süreli ihtisas eğiitimi veren bütün servislerin şeflerinden bir yıllık eğitim çalışmasına ilişkin program istediklerini söyledi. Sağlıkta sistemin önemine vurgu yapan Gülle, ülkedeki bütün hastane ve kurumlarla eşit mesafede durduklarını ve işbirliklerinin yasal ve doğru şekilde götürülmesine özen gösterdiklerini belirtti.

“İŞLEMEYEN BİR PROTOKOL SÖZ KONUSU”

Gülle, özellikle bir üniversite ile ilgili yaşadıklarının bir sürtüşme şeklinde değerlendirilmesini eleştirerek, işlemeyen bir protokolün söz konusu olduğunu ve bunun değişmesine ilişkin girişimlerinin de sonuçsuz kalması durumunda yeni bir protokol yapma durumunda olduklarını söyledi. Son 1 hafta içinde bu yönde bir çalışma başlatıldığını kaydeden Gülle, “Herkese eşit davranacağız. Kimseye ayrıcalıklı davranmayacağız” dedi.

“EN SON KASIM 2011’DE FATURA GELDİ... KONU YARGIDA”

En son Kasım 2011’de fatura gönderildiğini kaydeden Gülle, gelen faturaların da doğru olmadığı ve konunun yargıya da götürüldüğünü belirtti.

Gülle, üniversitelerin TUS kapsamına girebilmesi için Türkiye’deki standartlara ve akreditasyon kriterlerine uyulması gerektiğini söyledi. KKTC’de de tıpta uzmanlık yasası hazırlanmasının şart olduğunu kaydeden Gülle, YÖDAK’ın uzmanlıkla ilgili düzenleme yapmasının şart olduğunu belirtti.

Gülle, YDÜ’nün, TUS kapsamına alınma konusunda kendilerine bir müracaatta bulunmadığını söyledi.

Konuşmaların ardından yasa tasarısı madde madde görüşülüp oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul daha sonra “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın üçüncü görüşmesine geçti.