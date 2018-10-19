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TURYAP Girne Liman açılışı

TURYAP Girne Liman açılışı

19 Ekim 2018 Cuma 16:53
TURYAP Girne Liman açılışı

TURYAP Girne Liman açılışı

Türkiye’nin en büyük emlak pazarlama zinciri olan, ‘’TURYAP’’ çok sayıda davetli misafirin katılımı ile, geçtiğimiz Salı günü, Girne’de; Girne Liman Temsilciliği’ni açtı.

Açılışa Türkiye ‘’TURYAP’’ Yönetim Kurulu Başkanı; Azmi Sarıbay, ülkemiz siyasilerinden, TKP Yeni Güçler Genel Başkanı; Mehmet Çakıcı ve ‘’TURYAP’’ Girne Liman temsilciliği sahibi; Yusuf Sertkaya ve Oğuz Gökerin’de katıldı.

TURYAP Girne Liman Temsilciliği Ofisinin Sorumlusu ve Gayrimenkul Danışmanı Kadriye Cevahir’den edindiğimiz bilgilere göre; TURYAP’ın 33 yıldır emlak satış üzerine koşturuyor olmasını vurgulayarak, buna ek olarak; TURYAP’ın 33. Yıl kutlamasını ülkemizde gerçekleştirildiğini belirtti. Ve sözlerine şu şekilde devam etti; ‘’KKTC’den, Türkiye’ye – Türkiye’den, KKTC’ye emlak pazarlama ve gayrimenkul, danışmanlığı ile ilgili faaliyet göstermek için, Girne Liman temsilciliğinin açılışını misafirlerimizle ve sizlerle beraber yaptık dedi.  Önümüzde ki günlerde çoğu projelerinin KKTC’de gerçekleştireceğinide sözlerine ekledi.

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