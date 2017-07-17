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17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:55

Turunçgil Bahçelerinde Fareyle Mücadele Kampanyası

Tarım ürünlerinde zarara neden olan,&nbsp; insanlara ve çiftlik hayvanlarına da çeşitli tehlikeli hastalık etmenlerini bulaştırabilen fare ve sıçanlara karşı Tarım Dairesi Müdürlüğünce&nbsp; “Fare Mücadele Kampanyası” başlatıldı.

Turunçgil Bahçelerinde Fareyle Mücadele Kampanyası
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EĞİTİM ÇALIŞMALARI ÇARŞAMBA GÜNÜ GAZİVEREN’DE DEVAM EDECEK

Tarım ürünlerinde zarara neden olan,  insanlara ve çiftlik hayvanlarına da çeşitli tehlikeli hastalık etmenlerini bulaştırabilen fare ve sıçanlara karşı Tarım Dairesi Müdürlüğünce  “Fare Mücadele Kampanyası” başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, her yıl en az 2 kez düzenlenen kampanyalar çerçevesinde dağıtılan fare zehirler, muhtarlık ve belediyeler tarafından ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Güzelyurt ve Lefke’de Turunçgil Bahçelerinde farelerle mücadelede kullanılmak üzere her köye ayrılan fare zehirlerinin 15 gün içerisinde kaza ya da bölge Tarım Dairelerinden alınması gerekiyor.

Üreticiler, fare zehirlerini kullanırken doğaya zarar vermeden, tüm emniyet tedbirlerini alarak fare zehirlerini amacına uygun olarak kullanma konusunda uyarıldı.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI BU HAFTA GAZİVEREN’DE

Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimine bu hafta Gaziveren’de devam ediyor.

19 Temmuz Çarşamba günü saat 17:00’de Gaziveren Spor Kulübü önünde üreticilerle buluşup, tarlalar ziyaret edilecek.

Akşam saat 20:00’de de Gaziveren Spor Kulübü’nde ‘‘Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı”yla ilgili Tarım Dairesi uzmanları tarafından üreticilere eğitim verilecek.

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