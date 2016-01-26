Turnalar’a Çok Amaçlı Salon Kazandırılıyor

İskele Belediyesi’nin, Turnalar köyünde çok amaçlı salon kazandırmak amacıyla başlattığı çalışmaların sürdürdüğü bildirildi.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Turnalar köyündeki eski ilkokul binası ve içinde bulunduğu alan, Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti’nin katkılarıyla çok amaçlı bir salon, sağlık ocağı, muhtarlık binası, basketbol ve hentbol sahası ve spor aletlerinin yer alacağı bir tesise dönüşecek.

Birinci etabı tamamlanıp, ikinci etaba başlanan çalışmaların 2016’da tamamlanıp, kullanıma sunulması bekleniyor.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Turnalar’ı ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi ve bilgi aldı. Sadıkoğlu’na Turnalar Muhtarı Yaşar Okumuş ve bir grup köylü eşlik etti.

Hasan Sadıkoğlu, projenin her aşamasında Turnalar halkıyla birlikte hareket edeceklerini söyledi. Sadıkoğlu, çok amaçlı salonun ikinci etabı tamamlandığında hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

Sadıkoğlu, şöyle devam etti:

“İskele ve belde halkının daha huzurlu ortamlarda aileleriyle birlikte mutlu ve güvenli vakit geçirmeleri amacı ile projeler tasarlayan İskele Belediyesi, bu projeleri halkla buluşturmak ve hizmet sunmak adına var gücüyle çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İskele’ye bağlı Turnalar Köyü’nde bulunan eski ilkokul binası yenileniyor. İskele Belediyesi’nin girişimleri sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti’nin katkıları ile yapılan çok amaçlı salonda sona yaklaşıldı”