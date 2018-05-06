Turnalar Köyünde “Kırsal Köy Etkinliği” Düzenlendi...

Turnalar Köyü’nde bugün “Kırsal Köy Etkinliği” düzenlendi.

İskele Belediyesi ile Turnalar Kültür, Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte ürünler satışa sunulurken unutulmaya yüz tutmuş birçok gelenek ve görenek de canlandırıldı.

Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Etkinlikte ilk konuşmayı yapan Turnalar Kültür, Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Mukadder Özyiğit, geçmişten günümüze unutulmaya yüz tutan gelenek ve görenekleri yaşatmaya çalıştıklarını kaydederek, bu kapsamda düzenlenen etkinliğe katkı koyanlara teşekkür etti.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, mütevazi etkinliğin anlamının çok büyük olduğunu ifade ederek, yöre halkının köyüne sahip çıkarak bölgeyi tanıtmak için düzenlediği etkinliğin önemli olduğunu söyledi.

Kentlerin kırsalı tanıması bakımından bu gibi etkinliklerin önem taşıdığını ifade eden Şahali, kırsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini belirtti.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, Turnalar köyünü tanıtmak ve buradaki kültürü yaşatmak için düzenlenen etkinliğe katkı koyanlara teşekkür ederek, köylerdeki üretimi ve yaşam tarzının yaşatılarak desteklenmesinin herkesin görevi olduğunu söyledi.

Bakan Özyiğit, kültürel değerlerin eğitimin bir parçası haline gelmesi için okullarda eğitimin şart olduğunu ifade ederek, bu konuda elinden gelen katkıyı yapacağını söyledi ve “ürettikçe var olunur” dedi.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da, Bağlıköy ve Kalavaç köylerinde yapılan etkinliklerle söz konusu köylerin canlandırılarak değer kazandığını anlatarak, Turnalar köyünde de kadınların çabasını gördükten sonra Turnalar köyünün de İskele’nin yıldızı olacağına inanç belirtti.

İnanarak çalışmanın son derece önemli olduğunu kaydeden Başbakan Erhürman, “son dönemlerde iki şey eleştiri konusu yapılmaya başlandı, birisinin ne gerek var bu kadar etkinliğe, panayıra, festivale, daha az daha nitelikli olsun diyorlar; daha nitelikli olmasıyla ilgili hiçbir sorunum yok, daha nitelikli olması için elimizden gelen her türlü katkıyı yapacağız” dedi.

Düzenlenen etkinliği gerçekleştirmek için başta kadınlar olmak üzere köyün tamamının kaç gündür dayanışma içinde çalıştıklarını ve birlikte ürettiklerini anımsatan Başbakan Erhürman, memleketin neresinde ne kadar çok olursa olsun böylesi dayanışmaların ve çalışmaların çoğalması gerektiğini dile getirdi.

Başbakan Erhürman, “Her emeği eleştirmekten vazgeçilmeli, küçücük köyde büyük bir umut var; bu eleştirilmez, alkışlanır” diyerek, bir diğer eleştiri konusunun da siyasilerin hafta sonları böylesi etkinliklere katılarak konuşması olduğunu kaydetti.

“Ama şunu da görüyoruz bizim buraya gelmemiz köyün önemini belirtmemiz bakımından önemli. Evet, nereye çağrılırsak gideceğiz, gözden uzak gönülden uzak sözünü yok edeceğiz, gözümüze ve gönlümüze hep yakın olacaksınız” diyen Başbakan Erhürman, etkinliğin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da, ülkenin kültürel mirasının korunmasında üretimin önemine değinerek, bu kapsamda Turnalar köyünde düzenlenen böylesi etkinliklerin önemli olduğunu belirtti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti elbette geleceğini planlamakta, bunu yaparken de bir gelişim planı ortaya koymaktadır. Bu gelişim modeline kalkınmayı gerçekleştirebilmek için de gelişim yerleri organize etmektedir” diyen Uluçay, Turnalar köyünün ülkenin en hızlı gelişen ve 10 yıl içinde en hızlı gelişecek olan bir bölgenin kıyısında bulunduğunu söyledi.

Söz konusu gelişimin hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğine inanç belirten Uluçay, 10 yıl sonra burada düzenlenen kırsal köy etkinliğinin adının bile farklı bir isimle anılacağını dile getirdi.

ETKİNLİK

Konuşmaların ardından etkinlik Güvercinlik Spor Kulübü Kafkas ve Hint oyunları gösterisi ile devam etti. Etkinlikte, yün eğirme, buğday kaynatma, sele sepet, kilim dokuma gibi birçok gelenek ve görenek de canlandırıldı.

