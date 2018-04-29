“Turnalar Kırsal Köy” etkinliği 6 Mayıs’ta yapılıyor

Turnalar Kültür, Çevreyi Koruma ve Geliştirme Derneği 6 Mayıs Pazar günü “3. Turnalar Kırsal Köy” etkinliği düzenliyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, etkinliğin “Geçmişten Geleceğe” yaşanılan kültürlerin canlı uygulamalarının yanında bölgedeki üreticilerin ürünleri satışa sunulurken, çok sayıda sanat etkinliği yapılacak.

“Alternatif Eko Günü” olarak da adlandırılan etkinliğe, yerli müzik sanatçılarının yanı sıra Türkiye’den sanatçılar da katılacak.

Turnalar Kültür, Çevreyi Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Mukadder Özyiğit, konuyla ilgili açıklamasında, etkinliğe katılmak için gösterilen yoğun ilginin kendilerine güç ve heyecan verdiğini kaydetti.