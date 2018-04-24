“Turnalar”, IX. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi’nde temsil edildi

KASTAMONU’DA DÜZENLENEN TOPLANTIYA KIBATEK VAKFI BAŞKANI İSMAİL BOZKURT KATILDI

IX. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi, 16 ülkeden temsilcilerin katılımıyla Türkiye’nin Kastamonu ilinde yapıldı. Kongrede KKTC’yi Turnalar dergisi adına, derginin sahibi olan KIBATEK Vakfı Başkanı İsmail Bozkurt temsil etti.

KIBATEK Yürütme Kurulu Başkanı Meryem Yıldız’ın açıklamasına göre, 17- 19 Nisan arasında düzenlenen kongre, 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilen Kastamonu’da yapıldı.

Kongreye Azerbaycan, Başkurdistan, Bulgaristan, Dağıstan, Gagauzyeri, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, KKTC, Kosova, Makedonya, Özbekistan, Tataristan ve Türkiye’den 28 edebiyat dergisinin genel yayın yönetmeni ya da temsilcisi katıldı.

Kongrede KKTC’yi “Turnalar” dergisi adına, derginin sahibi olan KIBATEK Vakfı Başkanı İsmail Bozkurt temsil etti. İsmail Bozkurt, kongrenin açılış töreniyle oturumlarda Turnalar dergisini ve bu bağlamda KKTC’de edebiyat alanındaki gelişmeleri anlattı.

Kongrede, dergiler arasında iş birliği ve yazı değişimi; dergilerin elektronik hallerinin değişik kütüphanelere dağıtılması da dahil çeşitli kararlar üretildi.

Batı Trakyalı Rahmi Ali, kongre üyelerinin oy birliğiyle “Türk Dünyası Yılın Edebiyat Adamı” seçildi.