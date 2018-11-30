



Lefkoşa, 30 Kasım 18 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’nün düzenlediği “Türkülerle DAÜ” etkinliği 12 Aralık’ta gerçekleştirilecek.DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 8’incisi düzenlenen etkinlikte, DAÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri, DAÜ Müzik Kulübü Grup Mavra ve Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Selda Bağcan yer alacak.Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda 09.30- 22.30 saatleri arasında, gerçekleşecek etkinlik halka açık ve ücretsiz olacak.(YIL/GÜL) FOTOĞRAFLI