“Türkülerle DAÜ” Etkinliğinde Edip Akbayram Da Yer Alacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü ile DAÜ Öğrenci Konseyi’nin her yıl geleneksel olarak düzenledikleri “Türkülerle DAÜ” etkinliğinin altıncısı bu yıl 12 Aralık Cuma akşamı gerçekleştirilecek.

Girişin halka açık ve ücretsiz olacağı gecenin sonunda, sanatçı Edip Akbayram konser verecek.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda, saat 19.00’da başlayacak olan etkinlikte, KKTC Üniversitelerinin Türk Halk Müziği grupları, DAÜ Türk Halk Müziği Topluluğu ile DAÜ Müzik Kulübü yer alacak.