Türkpa 8.genel Kurulunun Sonunda İzmir Deklarasyonu Yayınlandı.

DEKLARASYONDA ADADA MÜZAKERE EDİLMİŞ BİR ÇÖZÜME ULAŞILMASININ ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Lefkoşa, 21 Kasım 18 : Türkiye’nin İzmir ilinde düzenlenen ve KKTC’den Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve heyetinin de katıldığı Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8.Genel Kurulu’nun sonunda İzmir Deklarasyonu yayınlandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre deklarasyonda, Kıbrıs adasındaki iki halkın siyasi eşitliği ve adanın ortak sahipleri olduğu ilkesi temelinde müzakere edilmiş bir çözüme ulaşılmasının önemine vurgu yapıldı.

Ayrıca, TÜRKPA’nın Kıbrıslı Türklerin barış, güvenlik ve refah içerisinde gelecek taleplerine güçlü destek verdiği deklere edildi.

İzmir’de düzenlenen TÜRKPA Genel kurulu sonrası, dönem başkanlığı Türkiye’ye geçti.

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