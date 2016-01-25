Türkler İyimser Rumlar Temkinli

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İstanbul’da bir araya gelen Rum ana muhalefet partisi AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu, Davutoğlu’nun kendisine, “Sürekli irtibatta olalım” dediğini açıkladı. Davutoğlu ile önceki akşam bir saati aşkın görüşme gerçekleştirdiğini belirten Kipriyanu, “Çok ilginç bir temas oldu. Davutoğlu, beni çok dikkatli dinledi. Kıbrıs sorununda tarafların nerede durduğu çok açık ortaya çıktı. Davutoğlu, Kıbrıs sorunu çözülürse Türkiye ve Yunanistan ile Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de çok etkili olacağını söyledi” dedi.

‘ZOR KONULAR BULUNUYOR’

İstanbul temaslarıyla ilgili genel bir değerlendirme de yapan Kipriyanu, “Kıbrıs sorunun çözümü için daha aşılacak birçok zor konu bulunuyor. Ancak bize düşen görev muhataplarımızı ikna etmek” diye konuştu. Türk tarafının iyimser, Rum tarafının ise temkinli olduğu bir diğer diplomasi trafiği de İsviçre’nin Davos kentinde yaşandı. BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon başta olmak üzere dünya liderleriyle temaslarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, en kısa zamanda çözüm temennisinde bulundu. Rum lider Nikos Anastasiadis, Türk tarafının aksine, müzakerelerde zorluk yaşadıkları konulara odaklandı.







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