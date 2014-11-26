Türkiye'ye Gelecek Olan Papa O Arabayı İstedi

İki gün sonra Türkiye'ye gelecek olan Papa'ya Fiat Albea marka bir araç istedi. Ancak Türkiye Papa'ya lüks bir araç tahsis edecek





Katolik Hıristiyanların ruhani lideri Papa Fransuva, 28-30 Kasım tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geliyor. Papa'nın ziyaretinde ilk adres Ankara. Anıtkabir'e gidecek olan Papa, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da ilk konuğu olacak.

İkinci gnünde ise İstanbul'a geçecek olan Papa, 7 bin polis tarafından korunacak. Ayasofya'yı ve Sultanahmet'i gezecek Papa için 800 siil polis görev yapacak.

FİAT ALBEA İSTEDİ AMA...



Papa Fransuva, 5 yıldızlı otel yerine Vatin Temsilciliği'nin Şişli'de bulunan ikametinde konaklayacak. Papa, halkı selamlamak için üstü açık, aracı 'papamobil'i Türkiye'ye getirmeyecek.

Ziyaret sürecinde kullanacağı otomobilin zırhlı değil Fiat Albea olmasını isteyen Papa'nın bu isteği güvenlik gerekçesiyle kabul edilmedi. Habertürk'yen Nihat Uludağ'ın haberine göre Devlet Bakanı statüsünde kabul edilen Papa'ya zırhlı olmayan ancak lüks bir otomobil tahsis edilecek.

TÜRKİYE'YE GELMEDEN MESAJ VERDİ

TÜRKİYE’ye 28-30 Kasım tarihleri arasında bir ziyaret gerçekleştirecek Katolikler’in ruhani lideri Papa Francesco bu seyahatin, barış meyveleri ve Türk milletiyle yakınlık getirmesi için dua edilmesini istedi.

Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda geleneksel Çarşamba Genel Kabul Oturumu için toplanan binlerce inanana hitap eden Papa Francesco, Cuma günü başlayacak Türkiye ziyaretine de değindi. Sözlerine başlarken, "Bildiğiniz gibi Türkiye’ye, Cuma’dan Pazar gününe kadar sürecek bir apostolik seyahat gerçekleştireceğim" diyen Papa, "Hepinizi, Petrus’un (Pietro), kardeşi Andreas’a (Andrea) yapacağı bu ziyaretin barış meyveleri, samimi dinlerarası diyalog ve Türk milletiyle yakınlık getirmesi için dua etmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Aziz Petrus, Hz. İsa’nın 12 havarisinden biri olup, Katolik Kilisesi’nin ilk papası olarak kabul ediliyor. Yine havarilerden biri ve aynı zamanda Petrus’un kardeşi olan Aziz Andreas’ın ise, İstanbul’daki Ortodoks Kilisesi’ni kurucusu olduğuna inanılıyor. Papa Francesco da Türkiye ziyareti takvimini, ’İstanbul Rum Ortodoks Kilisesi’nin koruyucu azizi’ kabul edilen Aziz Andreas Yortusu’nun kutlandığı tarihe denk getirdi.

Ziyaretine Ankara’dan başlayacak olan Papa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile ayrı görüşmeler yapacak. Cumartesi günü İstanbul’a hareket edecek olan Papa, Ayasofya ve Sultanahmet Camii’ni ziyaret ettikten sonra Harbiye’deki Vatikan Temsilciliği’nin bahçesinde bulunan St. Spirit (Kutsal Ruh) Kilisesi’nde ayin yönetecek. Aynı akşam Fener Rum Patrikhanesi’ne geçecek olan Papa, Patrik Bartholomeos ile bir araya gelecek. Ziyaretinin son gününde Papa, patrikhanedeki St. George Kilisesi’nde Aziz Andreas Yortusu nedeniyle düzenlenecek ayinde hazır bulunacak. Bunun ardından, Papa Francesco ile Patrik Bartholomeos, ortak bir deklerasyona imza atacak.