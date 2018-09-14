banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95588
ALTIN
234.540
DOLAR
6.0373
STERLİN
7.9350
EURO
7.0670
Akıncı - Erhürman görüşmesi başladı
AKINCI - ERHÜRMAN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
Çocuk tacizcisine 5 yıl hapislik
ÇOCUK TACİZCİSİNE 5 YIL HAPİSLİK
Teröristde sahte KKTC kimliği
TERÖRİSTDE SAHTE KKTC KİMLİĞİ
Gazimağusa’da, Bir Evden Çaldığı Ziynet Eşyalarını Kuyumcuya Satan Kişi Tutuklandı
GAZİMAĞUSA'DA HIRSIZLIK
banner282

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne Atanan Ali Murat Başçeri’den İlk Mesaj

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne Atanan Ali Murat Başçeri’den İlk Mesaj

14 Eylül 2018 Cuma 06:29
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne Atanan Ali Murat Başçeri’den İlk Mesaj

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ın görev süresi dolarken, Ankara’dan bu göreve Ali Murat Başçeri’yi atandığı bildirildi.

Lefkoşa Büyükelçiliği’ne atandığı yönünde basında çıkan haberler, bizzat Başçeri tarafından da doğrulandı.  Başçeri, dün gece twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Sayın Bakanımız dün gece Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanmamın öngörüldüğünü tebliğ etti.” İfadesini kullandı.

Başçeri ayrıca “Gün boyunca yeniden Lefkoşa’da görev yapacağım için tebriklerini ileten tüm dostlarımıza bir kere daha teşekkür ediyorum. Ailecek Ada’ya dönecek olmaktan mutluyuz.” dedi.

Daha önce Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı olarak görev yapan Başçeri, 2013 yılında Ankara’ya dönmüştü.

Son Güncelleme: 14.09.2018 09:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı - Erhürman görüşmesi başladı
Akıncı - Erhürman görüşmesi başladı
Temiz bir çevre için kollar sıvandı
Temiz bir çevre için kollar sıvandı
Kandil'deki Hedefler Vuruldu
Kandil'deki Hedefler Vuruldu
Bağımlılığınıza Yarın hayır diyebilirsiniz
Bağımlılığınıza Yarın hayır diyebilirsiniz
''Şiddetle kınıyor ve onaylamıyoruz.”
''Şiddetle kınıyor ve onaylamıyoruz.”
“Ülkeye Gelen Turistlerin En Büyük Şikayeti Çevre Kirliliği”
“Ülkeye Gelen Turistlerin En Büyük Şikayeti Çevre Kirliliği”
Nami:''Tek amacımız halkın ucuz enerjiye kavuşması''
Nami:''Tek amacımız halkın ucuz enerjiye kavuşması''
''Diş çürüğü insanların kaderi değildir”
''Diş çürüğü insanların kaderi değildir”
''Hastanede Yoğun Bakım ve Yeni Doğan Ünitesi yok''
''Hastanede Yoğun Bakım ve Yeni Doğan Ünitesi yok''
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Kuzucuk Köyü İle Devam Etti
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Kuzucuk Köyü İle Devam Etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim