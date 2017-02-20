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20 Şubat 2017 Pazartesi 15:22

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Surlariçi’ndeki Darp Olayını Kınadı

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Surlariçi'ndeki Darp Olayını Kınadı
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“DARP OLAYINA KARIŞAN  TÜRKİYE VATANDAŞLIĞINA DA SAHİP ÜÇ KİŞİNİN TUTUKLANMASI, DİĞER ÜÇ KİŞİNİN ARAMA ÇALIŞMALARININ HIZLA  SÜRDÜRÜLÜYOR OLMASI MEMNUNİYET VERİCİDİR”

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİĞİ SURLARİÇİ’NİN TOPLUM YARARINA GELİŞTİRİLMESİ İÇİN KKTC MAKAMLARIYLA  HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE HAZIRDIR”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, 17 Şubat’ta Lefkoşa Surlariçi’nde 3 kişinin darp edildiği olayın faillerini kınayarak, olaya karışan Türkiye vatandaşlığına da sahip 3 kişinin tutuklanması ve olayla bağlantısı olduğu düşünülen 3 kişinin arama çalışmalarının hızla sürdürülüyor olmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, yaralılara acil şifa dileğinde bulunularak,  KKTC halkının birlik ve bütünlüğüne  tehdit niteliğinde  olan bu ve benzeri olayları  tasvip etmenin mümkün olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu olayın,  KKTC toplumu içinde belirli bir kitlenin  hedef haline getirilmesine vesile teşkil etmemesinin önemi vurgulandı.
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde hafta sonu 17 Şubat gecesi yaşanan, üç kişinin darp edildiği olayı büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kamu düzenini ve asayişi bozucu, KKTC halkının birlik ve bütünlüğüne tehdit niteliğinde olan bu ve benzeri olayları tasvip etmek mümkün değildir; bu vahşi olayın faillerini şiddetle kınıyor, olayda yaralananlara şifalar diliyoruz.

Öte yandan, bahse konu darp olayına adı karışan Türkiye vatandaşlığına da sahip üç kişinin tutuklanması ve olayla bağlantısı olduğu düşünülen diğer üç kişinin polis tarafından arama çalışmalarının hızla sürdürülüyor olması memnuniyet vericidir. Beklentimiz, Kuzey Kıbrıs’ta halkın huzurunu bozucu, barış ve kardeşlik duygularına zarar verici bu olaya sebebiyet verenlerin biran önce KKTC adaleti önüne çıkarılmaları ve bu tür olayların önlenmesini sağlayacak tedbirlerin alınmasıdır.

Hiçbir şekilde tasvip edilmesi mümkün olmayan bu üzücü olayın, KKTC toplumu içinde belirli bir kitlenin hedef haline getirilmesine vesile teşkil etmemesi, yanlış anlama ve ayrışmalara neden olmaması büyük önem taşımaktadır.

Sahip olduğu tarihi ve kültürel özellikleriyle Surlariçi, Kuzey Kıbrıs’ın ve Lefkoşa’nın en değerli, en nadide bölgelerindendir. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin, Surlariçi’nin tarihi ve kültürel birikimine yaraşır şekilde muhafaza edilerek, sosyal dokusuyla, ekonomik, turistik imkanlarıyla toplum yararına geliştirilmesi yönünde KKTC makamlarıyla her türlü işbirliğine hazır olduğunun bu vesileyle bilinmesini isteriz”.

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