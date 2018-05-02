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Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği duyurusu...

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, KKTC’de yaşayan ve seçmen niteliği taşıyan Türk vatandaşlarına yönelik duyuru yayımladı.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği duyurusu...

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, KKTC’de yaşayan ve seçmen niteliği taşıyan Türk vatandaşlarına yönelik duyuru yayımladı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:15
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği duyurusu...

TÜRKİYE’DEKİ CUMHURBAŞKANI VE  MİLLETVEKİLLİĞİ  SEÇİMİ İÇİN KKTC’DEKİ  OY KULLANIMI  16-18 HAZİRAN ARASINDA LEFKOŞA’DA  2O TEMMUZ FEN LİSESİ’NDE YER ALACAK

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, KKTC’de yaşayan ve seçmen niteliği taşıyan Türk vatandaşlarına yönelik duyuru yayımladı.

Duyuruda, yurt dışında yaşayan ve seçmen niteliğini taşıyan Türk vatandaşlarının Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki kayıtlarının, www.ysk.gov.tr adresinde  bugün ilan edildiği belirtildi.

Duyuruda,  Türkiye’de 24 Haziran’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde yurtdışında oy kullanmak isteyen, KKTC’de yaşayan ve seçmen niteliğini taşıyan vatandaşların www.ysk.gov.tr adresinden yurtdışı seçmen sorgulaması yapmak suretiyle seçmen durumlarını kontrol ederek, yurtdışı seçmen statüsünde bulunmamaları halinde adres beyanında bulunmak üzere, 5-6 Mayıs hafta sonu dahil 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 16.30’a kadar  Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği  Konsolosluk Şubesi’ne müracaat edebilecekleri kaydedildi.

KKTC’de Türkiye’deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanımı 16-17-18 Haziran tarihlerinde Büyükelçiliğin yanında bulunan 20 Temmuz Fen Lisesi’nde yer alacak.

Seçimin ikinci  turunun yapılması halinde, oy verme işlemi 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında 3 gün yine  aynı okulda yapılacak.

Seçmenler, kurulacak 20 sandıktan herhangi birinde 09.00-21.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının sandık kurulan herhangi bir dış temsilcilikte oy kullanabileceği de hatırlatıldı.

Son Güncelleme: 02.05.2018 17:29
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