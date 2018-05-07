TÜRKİYE’DEN KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ’NE 100 BİN DOLARLIK YARDIM

KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ TÜRKİYE’YE BAĞIŞTAN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ

BÜYÜKELÇİ KANBAY: “KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ'NİN ÇALIŞMALARINI TAKDİRLE İZLİYORUZ”

Türkiye Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolarlık (83,500 Euro) bağışta bulundu.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük’ü makamında kabul ederek, yardım çekini takdim etti.

Kabulde konuşan Büyükelçi Kanbay, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmalarını takdirle izlediklerini belirterek, komiteye çalışmalarında başarılar diledi.

Gülden Plümer Küçük son yapılan katkıdan dolayı Türkiye halkına teşekkür etti.

“TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ 11 YILDA 909 BİN 500 EURO’YA ULAŞTI”

Diğer yandan Kayıp Şahıslar Komitesi yazılı bir bildiriyle, Türkiye’ye bağıştan dolayı teşekkür etti ve bununla birlikte Türkiye’nin komiteye 11 yılda yaptığı mali desteğin 909 bin 500 Euro’ya ulaştığını kaydetti.

BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu yardımın Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yıllarca pek çok aileyi etkileyen acılara son vermek amacıyla sürdürdüğü kazı, kalıntıların kimlik tespiti ve kayıpların ailelerine teslimine yönelik çalışmalarına destek olacağı ifade edildi.

Açıklamada, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin bugüne kadar 870 kalıntıya ait kimliklendirme çalışması yaptığı ve kalıntıları defin için ailelerine teslim ettiği de ifade edildi.