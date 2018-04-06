“TÜRKİYE’DEN YENİ NAVTEX” İDDİASI

Türkiye’nin, “Barbaros” gemisinin sismik araştırmaları için, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sorumluluğu altındaki bölümleri de kapsayan yeni bir Navtex yayımladığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, Türkiye’nin yayımladığı iddia edilen Navtex’in, 9 Nisan tarihinden ay sonuna kadar olan zaman dilimini kapsadığını yazdı.

Söz konusu bölgenin, Apostolos Andreas burnundan 4 deniz mili uzaklıktan başlayıp Türkiye-Suriye sınır noktası olan bölgeye kadar yayıldığını savunan gazete, bunun, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi’”ne ilişkin “yasa dışı taleplerine” dayandığını da ileri sürdü.