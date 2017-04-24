Türkiye’den talep arttı Girne’de fiyatlar patladı

Türkiye’de son yıllarda yaşanan terör olayları Türkiye’den ülkemize göçü artırdı.Yeni düzene ayak uyduramayan ve terör olaylarından kaynaklı, daha güvenli bir ortamda hayatını sürdürmek isteyen Türkiye vatandaşlarının Girne’den satın aldıkları ev oranında artış gözlemleniyor.İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Seran Aysal, Yeni Bakış’a yaptığı açıklamada, Girne Bölgesi’nde yapılaşmadaki hızlanmanın ana unsurunun Türkiye’den gelen talepler olduğunu belirterek, Türkiye vatandaşlarının daha güvenli bir yer olarak gördükleri ülkemize yerleşmek istediklerini ve buradan ev satın aldıklarına dikkat çekti.Aysal, birçok kişinin işinin Türkiye’de olmasından dolayı çalışmayı sürdürdüğünü, buna karşın güvenli olması açısından ailesini Kıbrıs’a gönderdiğini belirterek, emlak sektörüne bakıldığında fiyatların Türkiye’deki fiyatlara göre daha uygun olduğunu söyledi.İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Seran Aysal, Girne Bölgesi’nde emirname kapsamında imar haklarının düşürülmesi veya yükseltilmesi sürecinde dosya veren kişiler olduğunu belirterek, hakların belli bir sınırlamayı gündeme getirdiğine dikkat çekti. Planlama olayı bittikten sonra altı ay içinde temel atılmaması durumunda imar hakkının kaybedileceğini ifade eden Aysal, söz konusu dosyaların tamamlanma aşamasında olduğunu kaydetti. Aysal, Girne Bölgesi’nde bu kapsamda yatırımların başladığını belirterek, buna paralel olarak Mağusa ve İskele Bölgesi’nde de yatırımların olduğunu söyledi.Aysal, Annan Planı döneminden sonra inşaat sektöründe patlama olduğunu söylemenin doğru olmadığını ifade ederek, son günlerde Girne’ye özel bir durumun söz konusu olduğunu kaydetti. Aysal, Girne Bölgesi’ne Türkiye’den aşırı derecede talebin olduğunu söyleyerek, inşaatların büyüklüğüne ve finansmanına bağlı olarak belli bir sürede tamamlandığını belirtti. Aysal, müteahhitlerin inşaatları zamanında bitirdiğini ifade ederek, Girne Bölgesi’nden ev almak isteyen Türkiye vatandaşlarının sayısında artış gözlemlendiğini söyledi.Aysal, Girne Bölgesi’nde yapılaşmadaki hızlanmanın ana unsurunun Türkiye’den gelen talepler olduğunu belirtti. Aysal, güvenliğin önemli bir faktör olduğunu ifade ederek, Türkiye’de yaşanan, özellikle 15 Temmuz’dan sonraki dönemde Türkiye içinde farklı şehirlere göçün meydana geldiğinin gözlemlendiğini, buna paralel olarak KKTC’ye de göç etmek isteyen kişilerin sayısının arttığını söyledi.Aysal, Türkiye’de son bir yıl içinde gerek Hava Alanında gerekse belli bazı noktalarda terör olaylarının yaşanmasının insanların güven duygusunu yitirmesine neden olduğunu ve güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürme adına KKTC’ye yerleşmek istediklerine dikkat çekti.Aysal, şunları söyledi, “Türkiye’de son zamanlarda yaşanan terör ve patlama olayları insanlarda daha güvenli bir bölgede yaşama düşüncesini tetikledi. Özellikle İstanbul ve Ankara’dan başka şehirlere göç başladı. Bununla birlikte Girne Bölgesi’nden de ev satın alan insanlar var. Daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamak isteyen aydın kesim Girne’ye yerleşmek istiyor. Bu da Girne Bölgesi’ndeki yapılaşmayı hızlandırdı. Yeni düzene ayak uyduramayan Türkiye vatandaşlarının Türkiye’den kaçarak Girne’ye yerleşmek istediğini duyuyoruz. En yakın ve kolay ulaşılabilir olan ve güvenlik açısından en iyi yer şu an için ülkemiz görünüyor”Aysal, birçok kişinin ise işinin Türkiye’de olmasından dolayı çalışmayı sürdürdüğünü, güvenli olması açısından ailesini Kıbrıs’a gönderdiği duyumları aldıklarını ifade ederek, emlak sektörüne bakıldığında fiyatların Türkiye’deki fiyatlara göre daha uygun olduğunu söyledi. “Aslında patlama fiyatlarda oldu” diyen Aysal, “İstanbul veya Ankara’da bir artı bir daire neredeyse 1 milyon liraya mal oluyor. Bizde ise 1 milyon liraya bir artı bir, 4 adet daire alırsınız. Dolayısıyla Türkiye vatandaşlarının ülkemizi tercih etmesindeki en büyük etkenlerden biri de budur” dedi.Aysal, ülkemizde emlak alanında fiyatların arz talep meselesinden dolayı fiyatsal bazda bir patlamaya doğru gittiğine dikkat çekerek, fiyatların çok yüksek olduğunu söyledi. Ülkemizde yaşayan vatandaşların söz konusu fiyatların alım limitini aştığını ifade eden Aysal, buna bağlı olarak gayrı menkul fiyatlarının da arttığını kaydetti.