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Türkiye’den KKTC’ye Su Temin Projesi…

Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, su yönetimi ile birlikte gündeme gelen “su kuyularının kullanımı” konusunda hiçbir endişe taşınmamasını isteyerek, herkesin kendi mülkiyetindeki kuyulardan sorumlu olacağını kaydetti.

Türkiye’den KKTC’ye Su Temin Projesi…

Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, su yönetimi ile birlikte gündeme gelen “su kuyularının kullanımı” konusunda hiçbir endişe taşınmamasını isteyerek, herkesin kendi mülkiyetindeki kuyulardan sorumlu olacağını kaydetti.

24 Ocak 2016 Pazar 11:59
Türkiye’den KKTC’ye Su Temin Projesi…
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EKONOMİ, SANAYİ VE TİCARET BAKANI ATUN:

“SU KUYULARININ KULLANIMI KONUSUNDA HİÇBİR ENDİŞEYE GEREK YOK”

“SU FİYATINDA ÜST LİMİT BELİRLENECEK VE BU LİMİT AŞILAMAYACAK”

 Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, su yönetimi ile birlikte gündeme gelen “su kuyularının kullanımı” konusunda hiçbir endişe taşınmamasını isteyerek, herkesin kendi mülkiyetindeki kuyulardan sorumlu olacağını kaydetti.

Atun, Türkiye’den ülkeye gelen suyun fiyat yetkisinin de kurulacak bağımsız Denetleme Düzenleme Kurulunda olacağını belirterek, kurulun üst fiyat limiti belirleyeceğini, bu fiyat limitinin aşılamayacağını kaydetti.

Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Sunat Atun bir kabulü sırasında su yönetimi konusunda açıklamalarda bulundu.

Atun, Türkiye’den ülkeye gelen suyun Güzelyalı’dan itibaren özel şirketin kontrolünde dağıtılması gerektiğini belirterek, şirketin ayrıca meydana gelebilecek arızalardan ve yapılması gereken ek yatırımlardan da sorumlu olacağını kaydetti.

Atun, Güzelyalı’dan başlayacak ve herkesin evine kadar ulaşacak su dağıtımı konusunda hükümet olarak aynı noktada buluşacaklarına inandığını vurguladı.

Atun, belediyelerin denetleme düzenleme kurulunda veya kurulacak şirkette temsiliyetinin olması gerektiğini belirterek, su yönetimi konusunda bağımsız bir “denetleme düzenleme kurulu” oluşturularak, yıllık yatırımların planlanması, işletme şirketinin denetlenmesi, piyasanın düzenlenmesi ve fiyatın belirlenmesi konularında yönetim yapacak bir şeklin düşünüldüğünü ifade etti.

Ülkedeki işadamlarının gerekli bilgi ve beceriye sahip olduğunu belirten Atun, işadamlarına su yönetimine talip olmaları çağrısında bulundu.

“HALK KUYULARIYLA İLGİLİ ENDİŞE ETMESİN”

Halk arasında en çok merak edilen konulardan birinin de “su kuyularının kullanımı” konusu olduğu duyumlarının geldiğini söyleyen Atun, herkesin kendi mülkiyetindeki kuyulardan sorumlu olacağını ve bu konuda hiçbir endişe taşınmamasını belirtti.

“DEVELET ELİYLE ÖZEL FİYAT TEKELİ OLUŞAMAZ”

Suyun fiyat yetkisinin de denetleme düzenleme kurulunda olacağını, kurulun bir üst fiyat limiti belirleyeceğini ve bu fiyat limitini de şirketin aşamayacağını vurgulayan Atun, devlet eliyle özel fiyat tekelinin oluşmasının da mümkün olmayacağını kaydetti.

Hükümet ile su konusunda aynI noktada olmalarının da mutluluk verici olduğunu söyleyen Atun, “Çok kısa bir süre içinde ümit ediyorum ki gerekli imzalar atılacaktır” dedi.

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