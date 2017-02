TÜRKİYE’DEN KKTC’YE 2 MİLYAR TL

Türkiye, 2017 yılında gerekli şartlara uyulması halinde KKTC’ye 765.9 milyon TL kredi; 1 milyar 92 milyon TL de hibe vermeyi öngörüyor.Kredi ve hibelerin toplam miktarı 2 milyar TL’yi buluyor.Bakanlar Kurulu, “2017 yılı Türkiye Cumhuriyeti Kaynaklarından KKTC’ye Sağlanan Kredinin Kullanımına İlişkin Protokolü” ve “2017 yılı Türkiye Cumhuriyeti Kaynaklarından KKTC’ye Sağlanan Hibelerin Kullanımına İlişkin Protokolü” onayladı.Resmi Gazete’de yayınlanan her iki protokolün de meclisin bilgisini sunulmasına karar verildi.KKTC’ye sağlanan kredilerBakanlar Kurulu, KKTC hükümeti ile Türkiye hükümeti arasında Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Türkiye Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in 23 Ocak 2017’de Lefkoşa ve Ankara’da imzaladığı “2017 yılı Türkiye Cumhuriyeti Kaynaklarından KKTC’ye Sağlanan Kredinin Kullanımına İlişkin Protokolü” onayladı.Resmi Gazete’de yayınlanan protokolün, meclisin bilgisini sunulmasına karar verildi.2017 yılında TC tarafından ayrılan kredi nitelikli kaynakların dağılımı ve kullanımı şöyle:Kamu sektörü (cari bütçe açığına katkı) için 2017 yılında 150 milyon TL tahsis edilmiş olup, bu kaynak Yapısal Dönüşüm Programı’nın uygulama durumu ve KKTC hazinesinin nakit durumu dikkate alınarak aylık olarak kullandırılır.Yapısal Dönüşüm Programı alt bileşeni olan cari bütçenin takibinde şu hususlar dikkate alınır:-İktisadi ve mali işbirliği anlaşmasının III/5 maddesi uyarınca her ay hazırlanacak raporlarında maç 1, hedef 2, eylem 9 gereğince 2017 yılında tüm kamu kurumlarında (Merkezi yönetim, KİT, fon, Döner Sermaye, belediye vb.) mevcut çalışan, işe alınan ve işten ayrılan personel sayılarıyla her ne ad altında olursa olsun yapılan düzenli ödemelere (Emekli, sosyal yardım, burs, özürlü vb) ilişkin gelişmelere ayrıntılı olarak yer verilir. Ayrıca yeni, personel istihdamı için KKTC Maliye Bakanlığınca verilen izinler de raporda dahil edilir.Ay sonu bütçe gerçekleşmeleri ile cari ayın bitçe gelir-gider tahmin özeti her ayın beşine kadar TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisine iletilecektir.Kamu sektörü (diğer) için:2017 yılında tahsis edilen 75 milyon TL, 2016’da devreden 980 bin 75 TL olmak üzere toplam 75 milyon 980 bin TL kaynak ayrılmıştır.Reform destekleme ödeneği için 2017 yılında tahsis edilen 285 milyon TL, 2016’da devreden 255 milyon TL olmak üzere toplam 540 milyon TL kaynak ayrılmıştır.Reformları desteklemek için ayrılan bu kaynak reformların finansmanında özelleştirme uygulamalarında veya reformların tamamlanması şartına bağlı olarak bütçe açığı için kullanılır. Kamu kurumlarında yapılacak reformlar kapsamında Reform Destekleme Ödeneği kredi teminatı olarak kullanılabilir”.KKTC’ye sağlanan hibelerBakanlar Kurulu, KKTC hükümeti ile Türkiye hükümeti arasında Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Türkiye başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in 23 Ocak 2017’de Lefkoşa ve Ankara’da imzaladığı “2017 yılı Türkiye Cumhuriyeti Kaynaklarından KKTC’ye Sağlanan Hibelerin Kullanımına İlişkin Protokolü” onayladı.Resmi Gazete’de yayınlanan protokolün, meclisin bilgisini sunulmasına karar verildi.Protokolde yer alan bilgi şöyle:“Yatırımlara ilişkin olarak 2017 yılında tahsis edilen 225 milyon TL, 2016’da devreden 286 milyon 833 bin TL olmak üzere toplam 511 milyon 833 bin TL kaynak ayrılmıştır.Reel sektör projelerine ilişkin 2017 yılında tahsis edilen 135 milyon TL, 2016’da devreden 66 milyon 766 TL, 2017’de beklenen geri dönüş, iade, faiz tutarı 10 milyon 233 bin 798 TL olmak üzere toplam 212 milyon TL kaynak ayrılmıştır.Savunma ödeneklerine 2017 yılında tahsis edilen 11 milyon TL, 2016’da devreden 11 milyon TL olmak üzere toplam 22 milyon TL kaynak ayrılmıştır”.Kaynak: KIBRIS