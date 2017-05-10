Türkiye’den Heyetler, Şehit Aileleri Ve Malül Gaziler Derneği’ni Ziyaret Etti

Manyas Belediyesi’nden ve Kıbrıs gazilerinden oluşan heyet bugün Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Dernekten verilen bilgiye göre, heyette Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın ve 43 yıl aradan sonra adaya gelen Kıbrıs gazileri yer alırken, gazilere Mustafa Tuna başkanlık etti.

Konuk heyet, saygı duruşunda bulundu, dernek müzesini gezdi.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan konuk heyete dernek flaması da takdim etti.

Öte yandan, bugün Ankara Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Şükrü Tandoğan da derneğe ziyaret gerçekleştirdi.