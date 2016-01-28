Türkiye’den Gelen Suyun Dağıtımı…

BAĞIMSIZLIK İTTİFAKI: “SU, YAP- İŞLET- DEVRET SİSTEMİNİ ÖNGÖREN ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA VERİLMELİ”

Bağımsızlık İttifakı, Türkiye’den temin edilen suyun dağıtımının, “yap işlet ve devret” modelinde yapılması gerektiğini savundu.

Türkiye’den temin edilen suyun dağıtımının nasıl yapılacağı tartışmalarıyla ilgili olarak Bağımsızlık İttifakı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “yap- işlet -devret sistemini öngören özelleştirme kapsamında bu suyu susuzluktan feveran eden tüketicilere derhal ulaştırması için İttifakımız Hükümeti önemle uyarmakta” denildi.

Suyun yap-işlet- devret modeli ile dağıtılmasını içeren protokole de değinilen açıklamada, hükümet protokole uymamakla eleştirildi.