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24 Nisan 2017 Pazartesi 13:43

Türkiye’den Gelen 2 Turist Üzerinde Uyuşturucu

Türkiye'den Gelen 2 Turist Üzerinde Uyuşturucu
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Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye’den ülkemize tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile turist statüsünde gelen zanlılar Eğen Tekin ve Mustafa Muhammed Nazlı tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Mustafa Zor olayla ilgili bulguları mahkemeye aktardı. Zor huzurda bulunan zanlılar Eğen Tekin ve Mustafa Muhammed Nazlı 21 Nisan tarihinde Türkiye’den ülkemize turist olarak giriş yapmak istedikleri esnada narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edildiğini ve üzerlerinde yapılan aramada zanlıların tasarrufunda 1’er gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davlarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile ülkesinde öğrenci olan zanlı Nazlı’nın 15 gün, zanlı Tekin’in ise 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.  

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Türkiye’den Gelen 2 Turist üzerinde Uyuşturucu
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