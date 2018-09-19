Türkiye’deki Üniversitelere Yerleşme Alan Öğrenciler Yurt Ödemelerini Ziraat Bankası’na Yapabilecek

Türkiye’deki üniversitelere yerleşme alan KKTC veya çift uyruklu öğrencilerin yurt ödemelerini Ziraat Bankası’na elden veya online https://kyk.ziraatbank.com.tr adresinden yapabilecekleri duyuruldu.



Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler yaptığı yazılı açıklamada, 2018-2019 öğretim yılında Türkiye Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde öğrenim görecek olan öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirilme işlemlerinin tamamlandığını kaydetti.



Öztürkler, Ziraat Bankası’na yapılacak ödemelerde, KKTC ve çift uyruklu öğrencilerin KKTC kimlik numaralarını kullanması gerektiğini belirtti.