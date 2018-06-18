Türkiye’deki seçimler için oy kullanmada bugün son gün

Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için KKTC’de oy verme işlemi bugün sona erecek.

KKTC'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, cumartesi günden itibaren bugün de dahil olmak üzere üç gün boyunca 09.00-21.00 saatleri arasında Lefkoşa'daki 20 Temmuz Fen Lisesi’nde oylarını kullanıyor.Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı ve Seçim Bina Sorumlusu Ertuğrul Demirci, seçimler için 20 sandık açıldığını, ilk gün 13 bin 371, ikinci gün 16 bin 26 kişinin oy kullandığını belirterek, bugün de yine aynı orana yakın oy kullanılmasının beklendiğini söyledi.Demirci, katılım oranından memnun olduklarını dile getirerek, vatandaşların barışçıl ve sakin bir ortamda demokratik haklarını kullandıklarını, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.Seçimin ikinci tura kalması durumunda KKTC’deki TC vatandaşları, 30 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında aynı okulda ikinci tur için tekrar oy verecek.