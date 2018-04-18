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TÜRKİYE’DE YKS’NİN 1 TEMMUZ’A ALINMASI KKTC’DEKİ YEREL SEÇİM TARİHİNİ YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

 Türkiye’de erken seçimin 24 Haziran’a, ardından da Üniversite Giriş Sınavı’nın 1 Temmuz’a alınmasıyla, KKTC’deki yerel seçim tarihi yeniden gündeme geldi.

TÜRKİYE’DE YKS’NİN 1 TEMMUZ’A ALINMASI KKTC’DEKİ YEREL SEÇİM TARİHİNİ YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

 Türkiye’de erken seçimin 24 Haziran’a, ardından da Üniversite Giriş Sınavı’nın 1 Temmuz’a alınmasıyla, KKTC’deki yerel seçim tarihi yeniden gündeme geldi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 19:12
TÜRKİYE’DE YKS’NİN 1 TEMMUZ’A ALINMASI KKTC’DEKİ YEREL SEÇİM TARİHİNİ YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ
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TÜRKİYE’DE YKS’NİN 1 TEMMUZ’A ALINMASI KKTC’DEKİ YEREL SEÇİM TARİHİNİ YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

YSK BAŞKANI ŞEFİK: “SEÇİM TARİHİ KONUSUNDA DEĞERLENDİRME YAPILACAK”

 Türkiye’de erken seçimin 24 Haziran’a, ardından da Üniversite Giriş Sınavı’nın 1 Temmuz’a alınmasıyla, KKTC’deki yerel seçim tarihi yeniden gündeme geldi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, üniversite sınav tarihinin 30 Haziran ile 1 Temmuz’a alınması ve bu tarihin KKTC’deki yerel seçim tarihiyle çakışması üzerine konunun yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Şefik, konunun ilk gündeme geldiği dönemde Yüksek Seçim Kurulu olarak sınav ile yerel seçimin aynı gün yapılmasını tavsiye etmediklerini anımsatarak, gelinen noktada ilk etapta seçimin aynı gün yapılması halinde etkilerinin ne olacağının yeniden incelenmesi gerektiğini söyledi.

Şefik, sınavların kaç okulda yapılacağının incelenmesi gerektiğini, tüm değerlendirmelerin olumsuz çıkması halinde tarih konusunda yeni bir değerlendirme yapılabileceğini belirtti.

Seçim tarihinin Temmuz ayı içinde başka bir tarihe alınmasının Anayasa’ya aykırılık tartışmalarını gündeme getirebileceğini de dile getiren Şefik, öne alınması durumunda ise seçim takviminin çalışması için yeterli süre kalmadığını kaydetti.

Şefik, YSK’nın kendi içinde ve hükümetle konuyu görüşeceğini belirtti.

KKTC’de 24 Haziran’da yapılması gereken yerel seçimler, üniversite giriş sınavlarıyla çakışması nedeniyle geçtiğimiz hafta yasa değişikliğiyle 1 Temmuz’a alınmış ve seçim yasakları da 60 günden 40 güne indirilmişti.

Ancak bugün Türkiye’de erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanması ve bunun ardından üniversite sınavlarının bir hafta ertelemeyle 1 Temmuz’a alınmasıyla, KKTC’deki yerel seçim tarihiyle yeniden çakışma sözkonusu oldu.

(GÖZ/GUR)


 

Son Güncelleme: 18.04.2018 22:42
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Türkiye’deYKS’NİN1 TemmuzKktc
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