Türkiye’de Referanduma Doğru…

AKP YURT DIŞI SEÇİM KOMİTESİ BAŞKANI, AYDIN MİLLETVEKİLİ ÖZ KKTC’DE

“KKTC’DE 100 BİN SEÇMEN VAR”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Aydın Milletvekili, AKP Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve TBMM Anayasa Komisyonu Sözcüsü Abdurrahman Öz, KKTC’de ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 26 Şubat’a kadar TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne giderek kayıt yaptırmaları halinde 16 Nisan’da Türkiye’de gerçekleşecek Anayasa Referandumu için KKTC’de oy kullanabileceklerini kaydetti.

Bir heyetle birlikte KKTC’de bulunan Öz, referandumda oy kullanabilecek KKTC’deki seçmen sayısının 100 bin civarında olduğunu da açıkladı.

Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret ederek Müdür Doç. Dr. Neriman Saygılı ile görüşen ve yurt dışı seçmen kayıtlarıyla ilgili açıklama yapan Öz’e ziyarette AKP Genel Merkez Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Avukat Zeynep Gülyılmaz, AKP Genel Merkez Gençlik Kolu Seçim İşleri Başkanı Nureddin Çelik ve AKP Kıbrıs Temsilcisi Mehmet Demirci eşlik etti.

AKP Seçim İşleri Başkanlığı olarak adada olduklarını anlatan Öz, 16 Nisan’da Türkiye’de yapılacak Anayasa Referandumu’na katılımın yüksek olması için çalışma yaptıklarını söyledi.

Öz, adada 100 binin üstünde seçmen, ayrıca 50 bin üniversite öğrencisi olduğunu söyledi.

AKP olarak gençlere önem verdiklerini, bu bağlamda üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek seçmen kayıtlarıyla ilgili bilgi verdiklerini anlatan Öz, adada bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Yüksek Seçim Kurulu’nun internet sitesinden seçmen kayıtlarını kontrol etmeye çağırdı.

Öz, KKTC’de oy kullanmak isteyen vatandaşların 26 Şubat’a kadar Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne nüfus cüzdanlarıyla giderek kayıt yaptırabileceklerini ifade etti.

Referandumda ülke ve coğrafya için en doğru sonucun ‘evet’ oyu çıkması olduğuna inandığını kaydeden Öz, “daha sonra keşke dememek için” vatandaşları bir an önce kayıt yaptırmaya çağırdı.

Ziyarette konuşan TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı ise, böyle bir bilgilendirmeyi en sağlıklı şekilde yapmanın TAK’ın görevi olduğunu dile getirerek, referandumun hayırlı olmasını diledi.